RVAČI OSVOJILI DVE MEDALJE U VARŠAVI: Tibilov osvojio zlato, Nemeš srebro

Srpski rvači ostvarili su veliki uspeh osvajanjem dve medalje na međunarodnom turniru u Varšavi.

U konkurenciji 119 takmičara iz 37 zemalja Georgi Tibilov okitio se zlatom u kategoriji do 60 kilograma, a Mate Nemeš je stigao do srebrnog odličja u kategoriji do 67 kilograma.

Vredan pomena je i rezultat Alekse Ilića koji je u kategoriji do 77 kilograma zauzeo peto mesto.

“Ovo je bio izuzetno kvalitetan turnir sa veoma bogatom tradicijom, pošto se u glavnom gradu Poljske održava već 66 godina”, kaže Vojislav Trajković jedan od trenera u stručnom štabu naše reprezentacije i dodaje:

“U jeku smo priprema za Svetsko prvenstvo koje se u septembru održava u Beogradu. Ovi sjajni rezultati su samo potvrda da se tokom priprema radi veoma kvalitetno i da smo na pravom putu”, objašnjava Trajković.

Rvački savez Srbije i ove godine obezbedio je vrhunske uslove za pripreme.

“Pred početak leta uvodne treninge smo odradili u Turskoj gde smo boravili dve nedelje. Zatim smo putovali u Mađarsku, trenirali smo u njihovom Olimpijskom centru Tata. Bazični deo priprema sproveli smo u Španiji u Sijera Nevadi na nadmorskoj visini od 2.320 metara. Uslovi su zaista bili perfetktni, a reč je o španskom nacionalnom sportskom centru u kome treniraju najbolji sportisti ne samo iz Španije već iz čitavog sveta”.

Ono što sledi našim rvačima je učešće na 36. Memorijalu Ljubomir Ivanović Gedža koji se 5. avgusta održava u Mladenovcu.

“Pola reprezentacije putovalo je na turnir u Varšavu, a ostatak će proveru imati na Gedžinom Memorijalu. Napravili smo takav izbor pre svega zbog kvaliteta konkurencije po kategorijama kako bi naši takmičari imali što bolje sparing mečeve. Za sada sve protiče u najboljem redu, nemamo povređenih rvača i to je najbitnije. Uvereni smo da ćemo Svetsko prvenstvo dočekati u vrhunskoj formi”, zaključio je Trajković.

Seniorski šampoinat sveta drugu godinu uzastopno održava se u Beogradskoj areni od 16. do 24. septembra.

