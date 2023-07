OTKRIVENO: Ovoliko Nikola Jokić zarađuje na trkama svojih konja!

Vesti o tome da Nikola Jokić ne igra za Srbiju na Svetskom prvenstvu u košarci 2023. preplavile su prethodnih dana i našu zemlju i Sjedinjene Američke Države, a odande stiže i jedna zanimljiva informacija o onome što će Jokićevu pažnju ovih dana više zaokupljati od pomisli na pripreme za Mundobasket.

Jokić, koji je novom kapitenu "orlova", Bogdanu Bogdanoviću, otkrio da je psihički i fizički potpuno iscrpljen (što možda i ne čudi, odigrao je 102 utakmice od oktobra do maja i odveo Denver do prve titule NBA šampiona u istoriji kluba), pored košarke, a možda čak i više od nje - voli konje.

Prvo što je i uradio posle šampionske parade u Denveru bio je "brzi" let za Evropu, a onda pravac u rodni Sombor kako bi prisustvovao trkama konja, gde su ga "Novosti" i dočekale. Usledila su potom još neka nadmetanja četvoronožaca u Srbiji, o čemu smo vam takođe pisali, a danas i juče o Jokićevim konjima pišu - američki košarkaški novinari.

Latest finishes and purses for Nikola Jokic's horse, Brenno Laumar: - July '23: 1st place Duzijanca (2nd leg) - €540 - July '23: 1st place CUP Novi Sad - €308 - July '23: 1st place Opsttina Ada - €308 - June '23: 2nd place Sombor City Cup - €262 pic.twitter.com/9MdsW4RHpF

Razlog?

Saznali su koliko to novca ljubimci srpskog košarkaškog asa donose svom gazdi učešćem na trkama.

I, evo kako stoje stvari, a zabeležio ih je novinar "DNVR"-a Harison Vind:

Nikola Jokic’s top horse Amy Del Duomo’s 1st place finishes and purses (€) over the last year:



- July ‘23: Duzijanca - €1,079

- June ‘23: Subotika Mile - €462

- August ‘22: Preradovic Family Race - €462

- July ‘22: Duzijanca - €925

- June ‘22 Subotika Mile - €308 pic.twitter.com/eJnkHWvhxp