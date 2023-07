(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Potresna scena na teniskom terenu - Igrač IZGUBIO SVEST i samo se srušio na zemlju!

Kineski teniser Jibing Vu kolabirao je usred meča i zabrinuo navijače!

On je igrao protiv Japanca Josukea Vatanukija na turniru u Vašingtonu i dobro mu je išlo.

Međutim, pri vođstvu kineskog igrača 4:1 u prvom setu, posle samo 19 minuta tenisa, Vuu se slošilo i srušio se na terenu.

Odmah je u pomoć pritekla medicinska služba, ali je meč morao da preda.

Oh no, Yibing Wu is struggling with the heat again. Up 4-1 on Watanuki, but we'll see if he'll be able to continue. pic.twitter.com/y7Sa0G0ux7