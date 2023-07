Novak progovorio o važnoj temi: Niko neće imati problema sa ATP i WTA!

Pauzu nakon Vimbldona Novak Đoković iskoristio je kako bi promovisao svoju tenisku organizaciju PTPA, a tom prilikom otkrio je da brojni teniseri i teniserke strahuju da će zbog članstva u PTPA imati problema sa ATP i WTA turom.

Pre dve godine Novak Đoković je u tandemu sa Vasekom Pospišilom ispunio svoju dugogodišnju želju osnovao svoju tenisku organizaciju pod nazivom PTPA. Glavni cilj rada najboljeg tenisera svih vremena je da svi učesnici na ATP i WTA turnirima imaju ista prava i mogućnosti da se takmiče, ali i donose odluke koje se često tiču samih igrača.

Nije imao srpski teniser mnogo vremena da objašavanja modele po kojima funkcioniše PTPA, ali je nedavno za zvaničnu stranicu svoje organizacije govorio o motivima formiranja organizacije, a potom i koji su glavni ciljevi.

- Vreme je pravo i pravo je već neko vreme, da budem iskren. Ali, u smislu organizacije i strukture PTPA, vreme je bolje nego što je ikad bilo. Imamo odličan tim ljudi. Rastemo kada je reč o brojkama, članovima tima. Pokušavamo da našu strukturu učinimo perfektnom, kao i našu strukturu i menadžment, kako bismo pokazali igračima, primarno, ali i celom teniskom ekosistemu da smo kredibilna organizacija koja je tu i ne igde nigde. Rastemo, evoluiramo, razvijamo se i borićemo se za prava igrača da imaju mnogo bolje mesto za stolom za kojem se donose odluke, bez obzira na oblast i temu o kojoj govorimo u svetu tenisa, muškom i ženskom.

Brojni teniseri i teniserke nisu se odlučili za članostvo u PTPA zbog straha da će im to doneti probleme sa krovnom teniskom organizacijom. Ipak, Novak otrkiva da će svako od članova imati mogućnost da ostvari svoje prava i poboljša ušeće na takmičenjima.

- Kao igrač, razumem kroz šta prolaze igrači. Igram profesionalno tenis već 20 godina. Bio sam u Savetu igrača, kao što sam rekao, bio sam predsednik tog saveza godinama. Znam kako se stvari kreću i kako funkcionišu. Osećam da je apsolutna potreba da postoji organizacija koja 100 odsto predstavlja prava igrača. Sada je imamo. To je bio zadatak više od 20 godina, za različite generacija igrača. Iz različitih razloga nisu uspeli da imaju organizaciju igrača. Sada je imamo. I, pozivam sve igrače da prepoznaju ovu činjenicu - rekao je Đoković, a potom nastavio.

- Najveća briga igrače je da, ako potpišu i podrže PTPA da će imati problem sa ATP i WTA, a to nije slučaj. Već smo razgovarali sa igračima kroz sastanke, e-mailove... Pokušavamo da komuniciramo što je više moguće, svi mi koji smo uključeni u PTPA. I, nastavićemo, jer je to proces i potrebno je vreme. Ne smemo da zaboravimo da su, osim igrača, tu i turniri, agenti, porodice, roditelji, svi koji im pomažu. Znate, posebno mladi igrači ne žele da rizikuju previše, da budu konzervartivni, da se fokusiraju na igranje mečeva. Ne žele da izgube što su zaradili i ono čega su deo. Ja to razumem i ne osuđujem. Ali, moram da ponovim, podržavanjem PTPA, podržavate sebe i svoju budućnost. Ne samo sebe, već interes svih, svih igrača.



