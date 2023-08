ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU KOJU NIKO NIJE OČEKIVAO: Ovim potezom pred odlazak u Ameriku iznenadio je celu planetu!

Drugi teniser sveta, Novak Đoković, doneo je iznenađujuću odluku pred početak američke turneje.

Masters u Sinsinatiju je prvi turnir na kojem će Đoković zaigrati posle finala Vimbldona, pošto je odlučio da preskoči Rodžers Kup.

Turnir u Sinsinatiju je osvajao dva puta u karijeri i biće, uz Karlosa Alkaraza, prvi favorit za titulu.

Novak Djokovic to play doubles together with Nikola Cacic in Cincinnati.



Among others, the entry list features Rublev/Purcell, Hurkacz/Pavic (Mektic will play with Peers), Bublik/Mannarino & Tsitsipas/Davidovich Fokina as well. pic.twitter.com/FelqOep7vg