ĐOKOVIĆ SE VRAĆA U AMERIKU POSLE 2 GODINE: Srpska dijaspora iz Čikaga pravi spektakularan doček za Noleta

Posle dve godine pauze Novak Đoković će ponovo zaigrati na tlu Sjedinjenih Američkih Država.

Novaku su vlasti SAD zabranile ulazak zbog problema oko vakcine protiv kovida, ali mu je sada konačno dozvoljen ulazak, pa će se srpski as naći u žrebu za masters u Sinsinatiju i grend slem US Open.

Novak je puno nedostajao srpskoj dijaspori u Čikagu, što pokazuju fotografije koje su objavljene na Tviteru.

Novakovi fanovi iz Čikaga okupili su se u "Beograd" kafeu da proslave njegov povratak u SAD.

Yesterday, outside the Beograd Cafe, Novak’s Chicago fans of all ages gathered to celebrate the return of @DjokerNole to the USA!!! It’s been too long, and we miss him! Looking forward to @CincyTennis & @usopen! Welcome Back, GOAT! ❤️💚@jelenadjokovic @NovakFanClub @NDjokofan pic.twitter.com/ZqLyTMRSlr