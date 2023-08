PROMENE U SRPSKOM BOKSU: Mirko Ždralo je novi selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije svih uzrasta

Trener svetske i evropske šampionke Sare Ćirković i bokserskog kluba Obilić iz Zvornika i Malog Zvornika, Mirko Ždralo, izabran je za selektora svih ženskih bokserskih selekcija Srbije.

Ždrali ovo neće biti prvi put da bude na čelu ženkse bokserske reprezentacije Srbije, prvi put kao trener vodio je žensku juniorsku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu (Sofija - Bugarska) 2020. godine gde su naše reprezentativke tada osvojile tri srebrne medalje. Nakon ovog velikog rezultata Ždralo je izabran za selektora mlađih selekcija ženske bokserske reprezentacije Srbije. Na ovoj funkiciji je proveo dve godine i kao selektor osvojio šest Evropskih medalja, a sa ove funkcije se povukao prošle godine nakon što je Sara Ćirković osvojila Evropsko prvenstvo, i pehar za najbolju bokserku Evrope, kako bi posvetio dovoljno vremena Sari kao njen lični trener u pripremama za Svetsko prvenstvo što se ispostavilo kao ispravno jer je Sara postala svetski šampion u novembru prošle godine.

Mirko je proglašen za ”Zlatnog trenera” po izboru bokserskog saveza Srbije za 2022, a pored Sare, junior bokserskog kluba Obilić Srđan Tomić koji takođe nastupa za reprezentaciju Srbije osvojio je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u prošloj godini. Ždralo je u ovoj godini vodio seniorsku žensku reprezentaciju Srbije kao trener na Evropskim igrama gdje je naša Natalija Šadrina osvojila srebrnu medalju i tim rezultatom se plasirala na Olimpijske igre.

”Velika mi je čast, obaveza i odgovornost stati na čelo ženske reprezentacije Srbije i svakako da ću dati sve od sebe da opravdam poverenje koje mi je ukazano. Drago mi je što vidim sve više devojčica u bokserskim salama širom Srbije i Republike Srpske i znam da je velikim delom na to uticao i rezultat Sare Ćirković pa me to dodatno raduje. Već duže vreme razgovaram sa predsednikom Bokserskog saveza Srbije Nenadom Borovčaninom i složili smo se u tome da ženski boks u Srbiji ima veliki potencijal. Upravni odbor BSS kao i predsednik Borovčanin pokazali su odlučnost da se ženskom boksu u Srbiji da još više prostora za uspeh i ja kao trener, sada i kao selektor želim dati svoj maksimalni doprinos ovoj ideji i zalaganju saveza” – rekao je novi selektor ženske boks selekcije Srbije Mirko Ždralo.

Promene u BSS

Upravni odbor Bokserskog saveza Srbije prihvatio je ostavku Ivane Milošević na mestu generlanog sekretara BSS koji je podnela iz privatnih razloga. Na mesto novog generalnog sekretara BSS Upravni odbor BSS imenovao je Mladena Jugovića, dok je za direktora BSS imenovan Mane Marčeta.