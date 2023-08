NEUNIŠTIVI MONFIS: Francuz 'razbio' Cicipasa

Francuski teniser Gael Monfis plasirao se u treće kolo mastersa u Torontu.

Monfis je u drugoj rundi savladao četvrtog tenisera sveta Stefanosa Cicipasa - 6:4, 6:3, nakon jednog sata i 26 minuta igre.

Gael, inače 276. reket planete iako u 37. godini života još uvek je u stanju da se nosi sa najboljim igračima.

Tako je u Torontu očitao lekciju Cicipasu koji je nedavno osvojio Los Kabos.

350th hard court win! 😮@Gael_Monfils rolls back the years and takes out Tsitsipas in Toronto!#NBO23 pic.twitter.com/u9L8TIvKZz