Đoković odradio poslednji trening u Crnoj Gori, brada i dalje stoji na mestu

Ovog vikenda Nole putuje u Ameriku

Pripreme u Crnoj Gori za jednog od najboljih tenisera današnjice Novaka Đokovića završene se u petak poslednjim treningom, koji je delovao i najozbiljnije od svih dosadašnjih.

Novak je snažnim udarcima pokazao da je podigao formu nakon odmora i da na turniru u Sinsinatiju, koji počinje u ponedeljak, od njega možemo videti očekivan nivo igre.

Ono što je takođe bilo primetno, Nole još uvek nije vratio svoj stari imidž i pustio je bradu kao nikada do sada.



Našao je vremena i za druženje sa ljudima, potpisivao se na suvenire, ali i fotografisao svoju suprugu Jelenu.

#FridayFeeling @DjokerNole and Mrs. before heading to the 🇺🇸 pic.twitter.com/HMYKLievR2