Došao je i taj dan: Novak posle dve godine kročio na tlo Amerike!

Došao je i taj trenutak, da Novak Đoković ponovo kroči na tlo Amerike, i to posle dve godine zabrane zbog toga što se nije vakcinisao.

On je sleteo u Sinsinati gde ga ove nedelje očekuje Masters, poslednja provera pred US open, koji startuje krajem avgusta.

Đoković je odmah otišao da odradi trening, kako bi osetio teren na kojem će igrati, ali tamo ga je dočekao veliki broj fanova, koji su tražili da se slikaju sa njim, ili da dobiju autogram.

Naravno, Nole je svima izašao u susret, a u Ameriku došao sa trenerom Goranom Ivaniševićem, koji će sa njim biti na ova dva predstojeća veoma važna turnira.

🔥 All hail the return of @djokernole. #CincyTennis x @atptour pic.twitter.com/dxSt9DzQ5k