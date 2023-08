NOVAK ODUŠEVIO AMERIKANCE - Ono što je uradio posle treninga nisu očekivali (VIDEO)

Najbolji srspki teniser Novak Đoković je posle dve godine ponovo se na američkom tlu, gde će najpre učestvovati na Mastersu u Sinsinatiju,a potom i na poslednjem grend slemu sezone u Njujorku.

Dolazak Đokovića izazvao je veliko interesovanje, a ogroman broj ljudi došao je da gleda trening i zamoli za autogram srpskog asa.

A ponašanje Đokovića posle treninga oduševilo je američke novinare.

Naime Novak je više od 20 minuta davao autograme navijačima!

