TUGA U SVETU SPORTA - Iznenada preminula britanska olimpijka u 44. godini života

Britanska plivačica Helen Smart iznenada je preminula u 43 godini života, potvrdila je škola u kojoj je radila po završetku karijere.

Ona se povukla iz sporta, kako bi se posvetila poslu učiteljice u školi u Viganu.

Osvojila je brojne nagrade tokom plivačke karijere, a obožavali su je i đaci u školi gde je nastavila svoju karijeru predavača nakon što je završila sa plivanjem.

