'SVAKO DETE IMA PRAVO DA ODRASTA ZDRAVO' Gajić: Savremene tehnologije decu dovele do nedostatka kretanja, a sad svi imaju mogućnost da vežbaju (VIDEO)

U Narodnoj skupštini Republike Srbije potpisan je memorandum između Ministarstva sporta, prosvete i zdravlja koji je strateški važan, čiji je zadatak unapređenje fizičkog i zdravstvenog vaspitanja kao i zdravlje dece.

Ovaj memorandum će pomoći u unapređenju fizičkog vaspitanja. Danas imamo dosta gojazne dece pa će ovo pomoći da se stvari promene:

- Jano je da je to cena tehnološkog razvoja i sve boljih uslova života. Normalno je da je deci kao i svima dostupnije više sadržaja koji ih na žalost vode u nešto što se zove akinezija- nedostatak kretanja. Mi imamo taj problem čak i u nastavi fizičkog vaspitanja i u vannastavnim aktivnostima- istakao je Zoran gajić, ministar sporta gostujući u Novom jutru.

- Što se tiče fizičkog vežbanja svedoci smo da deca u školskom uzrastu uglavnom sistematski vežbaju samo ona koja su u sekcijama nekih klubova- istakao je Gajić.

Država je omogućila preko časova fizičkog vaspitanja mogućnost da svi vežbaju.

- Svedoci smo da to treba na neki način podstaći i korigovati, i moram da kažem kada smo došli do te ideje i Ministarstvo sporta i Ministarstvo zdravlja, svi smo krenuli u tom pravcu i došli smo do tog pilot projekta gde će biti 70 odelenja mlađeg školskog uzrasta, 30 starijeg uzrasta i 20 u srednjoj školi gde će se pet puta nedeljno tretirati nastava fizičkog vaspitanja, a posle tog eksperimeta predložićemo mere u smislu promene nastave i sadržaja fizičkog vaspitanja- rekao je Gajić.

Naziv ovog pilot projekta je 'Svako dete ima pravo da odrasta zdravo'.

- To je velika istina i mi treba da im pomognemo u tome.