NE KRIJE DA NE VOLI NOVAKA! Hrvat nije hteo ni da spomene Đokovića, Italijana stavio ispred Srbina kao favorita na US Openu

Novak Đoković nedavno je pričao kako se nosi sa negativnom energijom i provokativnim izjavama od strane pojedinaca koje su usmerene na njega.

Jedan od onih, koji baš ne simpatiše Novaka Đokovića, u svojim intervjuima je i bivši hrvatski teniser i nekadašnji trener Rodžera Federera, Ivan Ljubičić.

U razgovoru za "Oasport" Ivan Ljubičić otkrio je kog tenisera vidi kao mogućeg pobednika US opena, poslednjeg grend slema u sezoni.

- Janik Siner ima mentalitet šampiona, pobeda u Torontu je važna za njega, ima ukus oslobođenja - istakao je Ljubičić, nakon što je Italijan trijumfovao na mastersu u Kanadi.

Former Roger Federer's coach reveals who will win the US Open 2023: Ivan Ljubicic talks about Jannik Sinnerand#039;s chances in Flushing Meadows, adding the Italian among the 4 players who can… #TennisInterviews #RogerFederer #JannikSinner #Ivanljubicic https://t.co/aqA9V1w1HW