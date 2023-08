'A DA JE ĐOKOVIĆ OVO URADIO...' Srbina bi razapeli da se on ovako ponašao na mastersu u Sinsinatiju (VIDEO)

Novak Đoković je masters u Sinsinatiju počeo porazom u igri parova, okrenuo se potom nadmetanju u pojedinačnoj konkurenciji, a pred njegov izlazak na teren Noletovi navijači ukazuju na dvostruke standarde u "belom sportu".

Novaka u poslednje vreme pristalice Rodžera Federera i Rafaela Nadala na društvenim mrežama omalovažavaju, ističući da "ne može biti najbolji svih vremena neko ko besni na terenu" (što je naišlo na sjajan odgovor Noletovih navijača, o kome su vam "Novosti" pisale - "Ovo Rodžer Federer?!").

A kako se u Sinsinatiju desila jedna ružna scena i to na treningu, kada je Danil Medvedev pobesneo na sebe i razbio reket, oni kojima je Đoković u srcu ukazuju na sledeće:

- Možete li samo da zamislite medije da je Đoković na svom treningu isto uradio što i Medvedev? To bi se samo ponavljalo kako je "on loš primer mladima" i da "ima probleme sa izlivima besa". A tišina vlada kada neki drugi bivši svetski broj 1 i grend slem šampion uradi nešto ovako.

Evo i snimka tog poteza ruskog asa:

Can you even imagine the media if Djokovic did the exact same thing as Medvedev in his practice? It would be on a loop saying what a bad role model he was and he has "anger issues". Silence when another former no 1 and grand slam winner does it. pic.twitter.com/NfLGMdHrV9