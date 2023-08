SA 43 GODINE NA JU-ES OPENU: Legendarna Amerikanka dobila specijalnu pozivnicu za poslednji grend slem

Iako ima 43 godine, Venus Vilijams i dalje igra tenis. Ona će nastupiti na Ju-Es openu jer je dobila specijalnu pozivnicu za poslednji grend slem u sezoni.

Pored nje vajld karta je dodeljena Karolini Voznjacki koja se nedavno vratila tenisu i iskusnom Amerikancu Džonu Izneru.

Venus Vilijams je Ju-Es open osvajala dva puta - 2000. i 2001. Ona će sa ovim nastupom postati rekorderka po broju učešća na njujorškom grend slemu.

24 - This will be the 24th main draw appearance at the US Open for Venus Williams, the player with the most Singles main draws appearances in the Open Era at this event - men's included. Landlord.#USOpen | @usopen @usta @WTA @WTA_insider https://t.co/ObeRXWCQ7y pic.twitter.com/rHx2enlZxF