TO MOŽE SAMO NOVAK! Brutalnim udarcem iz NEMOGUĆE pozicije osvojio poen i bacio u trans američkog komentatora! SPEKTAKULARAN POTEZ

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Sinsinatiju, pošto je u trećem kolu ubedljivo savladao Francuza Gaela Monfisa sa 6:3, 6:2.

U moru prelepih poteza koje je srpski as izveo na ovom meču, jedan se posebno izdvojio.

Naime, nakon Noletovog servisa usledila je sjajna razmena sa osnovne linije. Srbin je šetao rivala, napadao iz forhenda, ali iskusni Monfis se sjajno branio. Pogodio je liniju iz izuzetno teške pozicije Francuz, a onda sjajnim forhendom prešao u napad. Poslao je lopticu na samu liniju, i delovalo je da će osvojiti poen, ali Nole je iz punog trka raspalio forhend i počistio liniju.

Njegov spektakularan potez raspametio je američkog komentatora koji je konstatovao da je to bio poen dana na turniru.

Pogledajte Noletovu majstoriju:

The little smile after says it all 🔥@DjokerNole | @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/msa1NbN4M2