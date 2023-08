ALKARAZ U POLUFINALU SINSINATIJA: Španac izgubio set, bljesnuo, pa posle VELIKE DRAME srušio Pursela

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Sinsinatija pošto je u četvrtfinalnom duelu slavio protiv Maksa Pursela sa 2:1.

Od starta meča sedamdeseti teniser sveta napao je, i iznenadio, Alkaraza. Tako, posle 3:3 usledio je brejk koji Karlitos nije mogao da vrati do kraja seta pa je Austrlaijanac poveo sa 1:0.

U nastavku, viđena je mnogo bolja igra Alkaraza. Tako, u drugom setu, Španac je odmah došao do brejka i poveo sa 2:0, a stečenu prdnost iskoristio je za 1:1 u setovima. Usledio je mnogo neizvesniji treći set. Alakaraz je odmah napravio brejk, ali je Pursel uzvratio za 2:2. Potom, Alkaraz je uspeo da slomi rivala u devetom gemu kada dolazi do brejka. Delovalo je da je meč završen. Ali, Australijanac ponovo pojačava ritam i dolazi do šanse da uzvrati brejkom.

Ipak, Alkaraz uspeva da izjednači i na kraju osovji gem koji mu je omogućio 6:4 i pobedu.

Koliko je Španac podigao nivo igre vidi se i po tome što je 11. put ove sezone izgubio prvi set i osmi put, uspeo je da preokrene meč i dođe do pobede.

Sledeći meč alkaraz igra ove subote od 21 sat protiv Huberta Hurkača.