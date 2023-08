ČUDESNE BROJKE! Nole nastavlja da pomera granice: Srbin redom ruši Nadalove rekorde!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković na dobrom je putu da pretekne Rafaela Nadala po broju ostvarenih pobeda u karijeri i odigranih Masters polufinala.

Trijumfom protiv Amerikanca Tejlora Frica u četvrtfinalu Mastersa u Sinsinatiju Novak je stigao do ukupno 1067 pobede u karijeri i trenutno se nalazi na petom mestu večne liste sa skorom 1067-211. Samo jedana pobeda deli ga od Ivana Lendla 1068-242 i Rafaela Nadala 1068-220. Na prvom mestu je Džimi Konors sa 1272 trijumfa, a drugi je Rodžer Federer sa 1251 pobedom u karijeri.



Dakle, Đoković već u Sinsinatiju može da prestigne Nadala i Lendla i tako izbije na treće mesto na večnoj listi.

Novak Djokovic, one win away from matching Rafa's 1068 career wins.

