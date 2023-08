Vuleta posle izborenog finala u Budimpešti: Vreme je da uradim ono što čekam dugo, držite mi fige da uspem

Naša najbolja atletičarka Ivana Vuleta plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Budimpešti, u disciplini skok udalj.

- Prezadovoljna sam s obzirom sa nam se takmičenje pomerilo za sat vremena. Super je ispalo. Kiša je bila jedini problem za taj prvi skok, nije trema, ali to neko iščekivanje pa sam napravila minimalan prestup. Zadovoljna sam što sam prošla bez problema i presrećna sam što se prvenstvo održava u Budimpešti i što će mnogo mojih ljudi biti i danas i sutra ovde. Apsolutno ću gledati da iskoristim sve što imam na raspolaganju u borbi za zlato.

Ivana je potom dodala da joj se dopada atmosfera u Mađarskoj, zatim istakla i da ne oseća pritisak.

- Prelepo je, apsolutno je prava atletska publika. Ljudi su došli iz celog sveta i apsolutno svi uživaju. Biće ovo sigurno prelepo prvenstvo. Ostaje sada da se odmorim, da zaboravim ovo što je bilo i da sprovedem sve što sam radila na treninzima u poslednjem periodu i da napravim ono što čekam godinama. Držite mi fige da uspem u tome.

- Nema nikakve treme. Skoro sam baš rekla da poslednjih par godina zapravo uživam u takmičenjima jer apsolutno vladam svojom fizičkom spremom i emocijama, znam šta mi je sve potrebno ili nepotrebno u svakom trenutku i konačno mogu da osećam još nešto osim treme ili nekog iščekivanja. Stvarno uživam i nadam se da će mi ovo jednog dana ostati u lepom sećanju.

Na samom kraju Vuleta je rekla da će u finalu biti potrebni daleko bolji skokovi za podijum.

- Uvek se pojave devojke koje iznenade, bilo to u toku godine ili kvalifikacijama. Otprilike znamo ko može biti u borbi za medalje. Za svaku medalju će biti potrebni skokovi od preko sedam metara jer skačemo po idealnim uslovima u pet popodne. Biće tesno i baš me zanima kako će sve to da ispadne.