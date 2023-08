Alkaraz pred finale Sinsinatija: Hoću da osvojim titulu

Španski teniser Karlos Alkaraz, inače prvi igrač sveta, pobedio je Poljaka Huberta Hurkača u polufinalu mastersa u Sinsinatiju - 2:6, 7:6, 6:3!

Posle meča, španski teniser je analizirao igru koja mu je donela finale.

- Težak turnir za mene, sve mečeve igrao sam u tri seta ali sam srećan da dobijam takve duele, da ostajem psihički snažan. To je dobro za mene. Rastem tako, sazrevam zbog ovakvih mečeva. Zadovolljstvo je igrati ovde pred ovom publikom, radujem se finalu - kaže Alkaras.

Prvih deset brejk lopti u meču nije iskoristio, onda je uspeo na 11.

- Bila je to mentalna borba, morao sam da ostanem u igri i odigram mnogo dobrih poena. Često nisam ni imao šansu da igram poen jer je on sjajno servirao. Na brejk loptama je bilo teško tako da zaista nije lako. pričao sam sa trenerom, morao sam da ostanem tu u meču, znali smo da ću dobiti svoje šanse i iskoristit ih. U trećem setu se to i desilo. Veoma sam srećan što sam pobedio.

Izneo je i očekivanja od finalnog susreta.

- To je finale turnira Serije 1.000, tako da je to veliki izazov za mene. Ne znam još sa kim ću igrati, ali nije ni važno jer će svakako biti teško. Bićemo spremni i fokusirani, hoću da osvojim novu titulu - zaključio je teniser iz Mursije.

To praktično znači da će Karlitos da ostane na prvom mestu ATP liste pred US Open, odnosno otpala je i poslednja opcija da se na tron vrati Novak Đoković kom je trebalo da osvoji turnir i da Španac ne uđe u finale.