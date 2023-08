NOVAK OSTAVIO ZANIMLJIVU PORUKU NA KAMERI - Evo šta je Đoković poručio pred finalni okršaj sa Alkarazom (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković napisao je izuzetno zanimljivu i originalnu poruku nakon plasmana u finale Mastersa u Sinsinatiju.

Novak je izborio plasman u veliko finale, pošto je u polufinalnom okršaju savladao Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 7:6, 7:5.

Za 39. Masters trofej u karijeri srpski as boriće se protiv velikog rivala Karlosa Alkaraza, koji je u polufinalnom duelu bio bolji od Poljaka Huberta Hurkača.

There will be plenty more fireworks tomorrow 🎆🎇@DjokerNole @carlosalcaraz #CincyTennis pic.twitter.com/r5C53Fpsb8