'VELIKA BOJAZAN!' O teškoćama kroz koje prolaze 'orlovi' selektor Svetislav Pešić govorio posle meča Srbija - Kina

Košarkaši Srbije pobedili su Kinu na Kupu solidarnosti u Šenženu, a posle tog duela selektor "orlova" Svetislav Pešić objasnio je u kakvoj su situaciji "orlovi".

Podsetimo, selekcija najmnogoljudnije zemlje sveta, čiji je strateg bivši kormilar "orlova", Aleksandar Đorđević, samo na momente je mučila našu reprezentaciju, koja je na kraju ubedljivo pobedila.

Ali, kako nije to bila ona lepšravost kao u prethodnom, beogradskom nastupu Srbije, kada je deklasiran još jedan budući rival na Mundobasketu, Portoriko, Pešić je ovako sumirao utiske:

- Prvo, bila je velika bojazan kako ćemo... Mislim, mi smo tek stigli, imali smo stvarno naporan put i bilo je pitanje kako ćemo da pronađemo neku svežinu. A nju je teško naći kad imaš ovako težak put. Najteži deo puta je bio od Hong Konga do Šenžena. Pa, na granici ona čekanja.... Ne što smo izgubili mnogo vremena, nego je to bilo posle 12 sati leta... Ali, dobro smo odigrali utakmicu, da kažem profesionalno, nije to bila naša najbolja utakmica, ali je s aspekta prilaza bila dosta dobra. Malo smo padali, jer nam je potrebna svežina, a nju ćemo dobiti kroz adaptaciju. Sutra nas čeka jedna "atletska" ekipa, Brazil koji je danas pokazao da je vrlo nezgodna, prava ekipa sa mnogo atletike, iskustva, ali i mnogo igrača koji igraju u Evropi. Biće to pravi test, a ja bih voleo da pronađemo tu svežinu, da možemo da odigramo onako kako možemo, sa intenzitetom koji tražimo. Ali, za to su, naravno, potrebne i sveže noge i tako dalje. Ali, uglavnom, dobra je stvar da imamo još jednu utakmicu. To je od svega najvažnije - gotovo u dahu je rekao selektor "orlova".

"Orlovi" u ponedeljak igraju drugi meč na ovom turniru, a rival je pomenuta selekcija Brazila. To će ujedno biti poslednji meč naše selekcije pred put u Manilu na Svetsko prvenstvo (25. avgust - 10. septembar), a srpsko-brazilski megdan od 14 časova možete da pratite uživo na portalu "Novosti".

Podsetimo, Srbija i Kina odigraće prvi meč grupe B na Svetskom prvenstvu. Taj meč se igra 26. avgusta od 14 sati. Pored njih tu su još Portoriko i Južni Sudan.

Autor: