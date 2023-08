BRAVO KRALJICE! Maestralna Ivana pokorila planetu - VULETA JE SVETSKA ŠAMPIONKA! (VIDEO)

Najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila je titulu šampiona sveta u skoku u dalj.

Ivana je na Svetskom prvenstvu u Budimpešti slavila sa nestvarnim skokom 7,14 metara. To je novi rekord Srbije i najbolji skok na svetu ove sezone.

Srpska kraljica je taj skok izvela u petoj seriji, i tako samo učvrstila vođstvo koje je imala od druge serije, kada je skočila 7,05.

KRAJ! IVANA VULETA JE SVETSKA ŠAMPIONKA! Skok od 7,14 metara doneo joj je zlatnu medalju!

5. SERIJA

NOVI REKORD SRBIJE I NAJBOLJI SKOK KARIJERE!

Ivana Vuleta je oborila rekord Srbije na otvorenom, u petoj seriji je skočila 7,14.

To je ujedno i najbolji rezultat na svetu ove godine.

4. SERIJA

Pošto su otpale četiri najlabije takmičarke posle tri runde, osam najboljih nastavlja borbu za medalje. Imaće još po tri skoka.

Ivana je u prve tri serije skakala prva, a sada će skakati poslednja, osma, pošto se u nastavku skače po plasmanu od osmog do prvog mesta.

Ivana je skočila 6,91. Taj njen drugi najbolji rezultat je isti kao najbolji trenutno drugoplasirane Tare Dejvis-Vudhol.

Senzacija! Ispala je Akelija Smit sa tri prestupa.

3. SERIJA

Nažalost, Ivana je ponovo prestupila, ali je vodeća posle dve serije i sigurno je obezbedila plasman u završnicu, odnosno dodatna tri skoka, koliko će imati osam najboljih posle tri serije.

Takmičenje je šokantno završila Akilija Smit iz Jamajke, koja je imala najbolji rezultat ove sezone.

2. SERIJA

