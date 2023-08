Pogledajte SJAJNI SKOK Ivane Vulete od 7,05 metara! Srpska kraljica atletike poletela u Budimpešti! (VIDEO)

Najbolja srpska atletičarka, Ivana Vuleta u drugoj seriji u finalu Svetskog prvenstva u Budimpešti skočila je fenomenalno i time preuzela vođstvo!

Posle kratkog uzdaha i zaleta, naša Ivana je poletela u Budimpešti! Dostigla je daljinu od čak 7,05 metara, što je potpuno razgalilo publiku.

U prvoj seriji je Ivana letela još dalje, ali je prestupila za svega 1,3 centimetara!

Ipak, pravda je ispravljena, pa je Vuleta u drugoj seriji poletela, nadamo se i do zlatnog odličja!

Pogledajte gigantski skok od 7,05 metara.



Over at the Women's LJ Final. Davis-Woodhall🇺🇸 went into the lead with a 1st round of jump of 6.91. Until Vuleta 🇷🇸 took it STRAIGHT back with a SB of 7.05! 🤪🔥🙌🏾 pic.twitter.com/6NccfcytZY