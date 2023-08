'Meni se sve ovo čini kao velika šala, za ovo se živi' Ivana Vuleta bez teksta posle zlata na SP u Budimpešti

Ogroman, gigantski uspeh najbolje srpske atletičarke.

Najbolja srpska atletičarka, Ivana Vuleta osvojila je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Budimpešti u skoku udalj, pošto je rezultatom 7,14 metara apsolutno počistila konkurenciji.

Ona je istakla da je i dalje u šoku i da ne može da veruje da je uspela da dođe do prvog mesta.

- Jaoj, ne znam šta bih rekla. Meni se sve ovo čini kao velika šala. Toliko dugo čekam na ovo da je to strašno, od 2013. godine i prve medalje. Bilo je toliko uspeha, pokušaja, neuspeha i ovakvih i onakvih. Da uspem da konačno osvojim tu zlatnu medalju i skočim novi lični rekord, to je najlepši dosanjani san. Ne znam da li sam u životu toliko plakala, van sebe sam i ponosna. Ovo je potvrda da iskustvo ustvari jeste moj najveći saveznik. Nisam imala sumnju da li sam spremna za to. Samo sam čekala da se sve poklopi jedno sa drugim. Atmosfera je bila kao da sam skakala kod kuće. Imala sam podršku od devojaka sa kojima sam skakala.

Istakla je da joj je drago što je mogla da podeli ove momente sa najbližima.

- Ne znam, ovo su stvarno neki trenuci za koje se živi. Kada proživljavaš nešto najlepše, da su tu tvoji voljeni ljudi, da sa njima možeš da podeliš to je prelepo. Svako ko je to prošao zna koliko je to apsolutno bez cene.

Mogla je Ivana i ranije do zlata, ali su je neke okolnosti u tome sprečavale. Ali svaka medalja je apsolutno zaslužena, to potvrđuje i Vuleta.

- To su neke stvari koje su bile van mog domena. Tu nisam mogla da uradim ništa. Jasno je bilo da jesam spremna. Nikada se nije desilo da slučajno osvojim medalju. Nekada sam vredela za zlato, nekada za drugu medalju. Konačno sam je dočekala, mogla sam i da je ne dočekam.

Slede Olimpijske igre u Parizu. Nadamo se i nova medalja za Ivanu!

- Neopisiv! Stvarno, ovo je kao droga. Što si više u ovome, više si navučen. Toliko sam sreća, ne samo što je medalja. Ali kada osećaš da je postojala rezerva koju si mogao da ispuniš... Jedva čekam da vidim sve drage ljude i da ovo proslavim.

Autor: