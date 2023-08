ĐOKOVIĆ JE ŠAMPION SINSINATIJA! Nestvaran preokret u borbi titana!

GUBIO je Novak Đoković, slošilo mu se, merili su mu pritisak, popio tabletu, ali nije izgubio. Baš poput feniksa Srbin se uzdigao i preokrenuo u finalu Sinsinatija protiv Karlosa Alkaraza. Slavio je 2:1 u setovima nakon tri časa i 13 minuta igre.

Srbin je došao do brejka, sredinom prvog seta, a posle se se izgubio na terenu. Delovalo je da visoke temperature u Ohaju ne prijaju Novaku koji na terenu nije ličio na sebe.

Laganim ritmom otvorili su meč obojica, a kako je vreme teklo igra je bila sve dinamičnija. U šestom gemu tri brejk prilike dobio je Đoković, iskoristio je prvu, a potom je usledio sunovrat osvajača 23 grend slem turnira.

Đoković je rivalu dozvolio da vrati brejk, a potom od 14 poena tri je dobio Srbin, a 11 Španac.

Neizvesno je bilo u nastavku, sve do 11. gema kada nakon tri brejk prilike uspeva da preokrene Alkaraz, a potom je lagano potvrdio brejk.

Treba istaći da je sudija opomenuo Novaka za prekoračenje vremena, što je izazvalo zvižduke dela publike, a zakazala je u prvom setu i tehnologija.

Dok su dvojica razmenjivali udarce, oglasio se robot i uzviknuo aut, dok je lopta bila u vazduhu daleko od linije.

Sve što tenis može da podari, navijači su imali prilike da u tome uživaju u drugom setu. Đoković je na početku zatražio medicinski tajm-aut, popio je pilulu, doktori su mu izmerili pritisak... Brejk je nedugo potom napravio Karlos Alkaraz, a u završnici seta vratio ga je Novak.

Tas na vagi bio je taj-brejk koji je nakon bespoštedne borbe pripao Srbinu koji je izjednačio na 1:1 u setovima.

Peti gem trećeg seta dao je priliku Novaku za dve brejk lopte. Preživeo je nalete Srbina prvi igrač planete, uprkos tome što je dve duple servis greške napravio u gemu. Slična situacija i u sedmom gemu. Pet brejk prilika imao je Đoković, grčevito se borio Alkaraz, ali je peta bila preveliki zalogaj.

Priliku da potvrdi brejk iskoristio je motivisani Srbin, u desetom gemu imao je Alkaraz priliku da dođe do brejka, viđena je velika borba u gemu koji je trajao 13 minuta. Vraćao je nemoguće Španac i vratio na kraju brek.

Čak četiri brejk lopti u narednom gemu imao je Đoković, ali nije ih realizovao, te je nakon desetominutnog gema na semaforu stajalo 6:5 u trećem setu. Pobednika je i u ovom setu dao taj-brejk u kome je još jednom Đoković dominirao.

NOVAK ĐOKOVIĆ - KARLOS ALKARAZ 5:7, 7:6, 7:6

Taj-brejk - Đoković uzima prvi poen. Izbacio je milimetar u aut Alkaraz lopticu - 1:0. Iscrpljujući je bio i drugi poen, dobio je i njega Srbin - 2:0, a potom i naredni. Prva greška Đokovića - 3:1. Seriju od tri poena pravi sada Alkaraz - 3:3. Dva poena Đokovića i poen Alkaraza - 5:4. Sjajan još jednom Novak, imaće petu meč loptu. Koristi je!

6:6 - Nešto lakši gem za Đokovića. Dve gem lopte imao je Srbin, koristi prvu. Igraće se još jedan taj-brejk

5:6 - Kakva ludnica od meča. Sada je lakše nego što je mogao i da očekuje Đoković došao do dve brejk prilike. Ipak, kad god je pod pritiskom Karlos dobije super moći i zaigra neverovatno, tako je bilo i sada - izjednačenje. Četiri spasene brejk lopte Španca, koji na kraju dolazi do gema, a sada će Novak servirati za ostanak u meču.

5:5 - Dve neiznuđene greške Đokovića za start gema. Pet poena u nizu uzeo je Alkaraz. Tu ga je zaustavio Novak - 15:30. Neobjašnjivo, pravi Novak potom duplu servis grešku i rivalu daruje dve brejk lopte. Preživeo je naš teniser... Velika drama u igri na razliku. Imali su obojica svoje šanse, a nakon trinaestominutnog gema radovao se Španac.

- Dve neiznuđene greške Đokovića za start gema. Pet poena u nizu uzeo je Alkaraz. Tu ga je zaustavio Novak - 15:30. Neobjašnjivo, pravi Novak potom duplu servis grešku i rivalu daruje dve brejk lopte. Preživeo je naš teniser... Igraće se na razliku. Treća prilika za Đokovića - ne koristi ni nju.

5:4 - Meč lopta za Đokovića. Uspeo je da je spase Alkaraz. Međutim, odmah potom još jednu je imao Srbin. Vratio je tešku loptu Alkaraz, još težu Novak, a onda iz bezizlazne situacije Španac stiže loptu na liniji i pogađa dijagonalu. Preživeo je dve meč lopte Karlitos.

5:3 - Potvrdio je Novak brejk... Rivalu je dao priliku da osvoji samo jedan poen. Pritisak je prebacio na Španca koji sada servira za ostanak u meču.

4:3 - Čak 21 razmena u prvom poenu. Dobio ga je Đoković. Kreće se sada kao mladić 36-godišnji Novak. Pravi potom Alkaraz i četvrtu duplu servis grešku, sve su bile u trećem setu - 30:0. Odmah nakon šalje sjajnu skraćenu loptu koju Novak nije stigao. Nakon svega nove brejk lopte za Srbina, dve... Spasao je četiri Španac, ali je peta bila preveliki zalogaj za njega.

3:3 - Uz tri vinera Novak uspeva da dobije gem.

2:3 - Brejk lopta! Đoković se našao u prilici da povede. Izašao je na 30:30 na mrežu, snažno poslao lopticu rivalu koji je šalje daleko u aut. Ipak, revanširao se Novak - izjednačenje. Napravio je Španac duplu servis grešku, drugu u gemu, a potom još jednom spasao brejk loptu i sačuvao servis naposletku.

2:2 - Čuva servis Đoković. "Nulom" dolazi do izjednačenja. Alkaraz je uspeo da povredi prst desne ruke između setova. U besu je udarao u klupu kraj terena.

1:2 - Borba kakva dugo nije viđena na teniskim terenima odigrava se u ovim trenucima u Sinsinatiju. Alkaraz dolazi do gema, rivalu je dao samo jedan poen na servis.

1:1 - Đoković je došao do gem lopte, izjednačio je Španac koji snažnim spinom pogađa dijagonalu za igru na razliku. U pravom trenutku pritisnuo je gas Novak i izjednačio

0:1 - Treći set počeo je duplom servis greškom Alkaraza, dva poena vezao je Novak, pa dva Karlos - 30:30. Imao je zicer Srbin sa mreže je poslao lopticu u istu, gem lopta. Poklonio je Nole rivalu gem.

DRUGI SET 7:6

Taj-brejk - Uzima Đoković prvi poen, a potom pravi i mini-brejk - 2:0. Treći poen pripao je Špancu - 2:1. Četvrti poen dobio je Novak fantastičnim servisom, a onda bravurom sa osnovne linije Karlos smanjuje na 3:2. Prvi reket sveta nakon toga osmim asom poravnava na 3:3. Fenomenalnim riternom vodi sada Alkaraz 3:4. Dva pokušaja smeča imao je Novak, bio je uspešan na drugom, a zatim Alkaraz šalje loptu u mrežu za 5:4.

Greši potom Đoković - nakon dva časa i pet minuta igre meč lopta Alkaraz - 5:6. Ostaje Nole u meču - 6:6. Prelep poen digao je publiku na noge, a Đoković dolazi do set lopte - 7:6. Ne koristi je - 7:7. Greši potom Alkaraz - set lopta na 8:7. Greši Alkaraz - set za Novaka.

6:6 - Igraće se taj-brejk

6:5 - Šta sada radi Đoković, ovo deluje impresivno. Dva puta je poentirao sa mreže, jednom servis vinerom, a jednom je Alkaraza naterao na jeftinu grešku.

- Počeo je 11. gem poenom Đokovića. Pogrešio je na mreži rival. Iskupio se u narednom poenu. Greši potom još jednom prvi igrač planete - 30:30. Ipak, gem lopta za Karlosa Alkaraza, došao je do nje sedmim asom u današnjem meču. Ostaje u setu poklonom Đokovića.

5:4 - VRATIO SE! Đoković na krilima publike uspeva da potvrdi brejk.

4:4 - Bira Đoković jednostavnija rešenja, ali mu ona za sada daju rezultata. Došao je do dve brejk lopte.

3:4 - Dve gem lopte za Srbina. Zaigrao je Novak nešto bolje. Podiže tempo i kvalitet servisa. Koristi prvu gem loptu.

2:4 - Ne posustaje Alkaraz. Došao je do nove tri gem lopte. Ipak, poslednji poen u nizu uzviknuo je robot da je bio aut, a ispostavilo se da je lopta bila na liniji, te je ponovo zakazala tehnologija.

2:3 - Nema predaje uzviknuo je neko sa tribine, a Đoković ga je poslušao, te dobio gem.

1:3 - Između gemova merili su doktori puls Srbinu, popio je lek i odlučio da nastavi da igra. Pokazao još jednom obrise najboljeg igrača svih vremena. Uspeo je da na zemlju baci Španca i dođe do brejk lopte. Ipak, odbranio se Karlitos i kik volejem pogodio je dijagonalu, a na kraju upisao novi gem.

1:2 - Nije dobro, muči se Novak, tri duple servis greške u gemu, i dve brejk lopte za Alkaraza. Prvu spašava Novak, ali ne i drugu.

1:1 - Brzo poravnava Đoković u drugom setu.

1:0 - Prekinuo je Novak nalet rivala. Osvojio je gem na svoj servis

PRVI SET 5:7

5:7 - Pokušao je da ostane u setu Đoković. Poveo je 30:15, a nakon duge razmene ostao je bez daha, a Španac je poravnao.

5:6 - Dve brejk prilike za Španca na servis Đokovića... Fenomenalno je spasao prvu i to iz drugog servisa. Vratio je nemoguće Alkaraz, a ipak se u poenu radovao Srbin, a rival završio na betonu. Nakon toga proradio je i servis - as za izjednačenje. Ipak, imao je novu šansu Alkaraz i iskoristio ju je.

5:5 - Dve gem lopte za prvog igrača sveta. Prvu nije iskoristio, poslao je Španac loptu u aut. Drugu jeste i to servis vinerom.

5:4 - Fizički je pao Đoković, deset poena nakon brejka osvojio je Karlos Alkaraz, dva Đoković. Neobična situacija dogodila se pri rezultatu 30:15 za Karlosa Alkaraza. Usred poena automatizovani sistem za kontrolu auta signalizirao je da je lopta daleko u autu, iako je bila na sredini terena. Poen se ponovio, a dobio ga je Novak. Ispalo je da je greška "robota" bila dobra stvar, zaigrao je Nole znatno bolje i nakon sedam mminuta igre dobio gem.

4:4 - Neverovatan servis gem Alkaraza. Dva asa i dva odlična servisa za izjednačenje.

4:3 - Gotovo nemoguću bekhend paralelu vratio je Karlos Alkaraz uz ovacije navijača u Sinsinatiju - 15:15. Prvu brejk loptu dobio je Alkaraz, a potom Đoković opomenu sudije jer je prekoračio vreme.

4:2 - Ovo se čekalo, Đoković sjajan na servis rivala, dolazi do tri brejk lopte.

3:2 - Prvi gem koji je Španac na servis Srbina uveo u razliku. Sa dve greške Alkaraza Novak je uspeo da sačuva servis.

2:2 - Čuva Karlos Alkaraz svoj servis. Lako je dobio svoj servis.

2:1 - Ponovo identičan gem Srbina, u laganom ritmu ostaja drugi svoj gem.

1:1 - Tri gem lopte za Karlosa Alkaraza na startu. Prvu je uspeo da neutrališe Novak, pomalo nespretno, zahvalio je lopticu ramom... Drugu je iskoristio Španac.

1:0 - Prvi je na servisu Novak Đoković. Odlično je Novak otvorio meč, rivalu je dao samo jedan poen i rutinski je osvojio uvodni gem.

22:35 - Izašli su teniseri na zagrevanje pred početak duela.

21.00 - Nole je stigao na finale i ... odmah se posvetio navijačima:

Osvajač 23. grend slem turnira sastaće se sa Karlosom Alkarazom u finalu Sinsinatija, i to 35 dana nakon velike bitke koju su vodili na Vimbldonu.

Alkaraz je u Londonu bio bolji i vodi sa 2:1 u međusobnim duelima. Novak će pokušati da izjednači rezultat u pobedama, ali će se prevashodno boriti za svoj treći trofej u Sinsinatiju, budući da je ovaj turnir osvajao 2018. i 2020. godine.

PUT NOVAKA ĐOKOVIĆA DO FINALA

Đoković je do finala Mastersa u Sinsinatiju stigao bez izgubljenog seta, u prvom kolu je bio slobodan, u drugom, meč mu je predao Alehandro Davidovič Fokina, u osmini finala srpski teniser je bio bolji od Gaela Monfisa, zatim je trijumfovao nad Tejlorom Fricom i u polufinalu je savladao Aleksandra Zvereva.

PUT KARLOSA ALKARAZA DO FINALA

Za razliku od Novaka, Alkaraz je do finala u svakom meču izgubio jedan set. U četvrtfinalu protiv Maksa Prusela i u polufinalu sa Hubertom Hurkačom, Španac je pravio preokret i ne baš lako stizao do trijumfa.

Španac je plasmanom u finale mastersa u Sinsinatiju ujedno sačuvao i prvu poziciju na ATP listi.

Pre muškog finala igraće se finale u ženskoj konkurenciji od 19.30 u kome se sastaju Koko Gof i Karolina Muhova.

Autor: I.B