UŽIVO! ĐOKOVIĆ - ALKARAZ: Počinje finale koje je ceo teniski svet čekao (VIDEO)

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, igra u finalu Mastersa u Sinsinatiju protiv Karlosa Alkaraza.

NOVAK ĐOKOVIĆ - KARLOS ALKARAZ (drugi set u toku) 5:7, 2:3

2:3 - Nema predaje uzviknuo je neko sa tribine, a Đoković ga je poslušao, te dobio gem.

1:3 - Između gemova merili su doktori puls Srbinu, popio je lek i odlučio da nastavi da igra. Pokazao još jednom obrise najboljeg igrača svih vremena. Uspeo je da na zemlju baci Španca i dođe do brejk lopte. Ipak, odbranio se Karlitos i kik volejem pogodio je dijagonalu, a na kraju upisao novi gem.

1:2 - Nije dobro, muči se Novak, tri duple servis greške u gemu, i dve brejk lopte za Alkaraza. Prvu spašava Novak, ali ne i drugu.

1:1 - Brzo poravnava Đoković u drugom setu.

1:0 - Prekinuo je Novak nalet rivala. Osvojio je gem na svoj servis

PRVI SET 5:7

5:7 - Pokušao je da ostane u setu Đoković. Poveo je 30:15, a nakon duge razmene ostao je bez daha, a Španac je poravnao.

5:6 - Dve brejk prilike za Španca na servis Đokovića... Fenomenalno je spasao prvu i to iz drugog servisa. Vratio je nemoguće Alkaraz, a ipak se u poenu radovao Srbin, a rival završio na betonu. Nakon toga proradio je i servis - as za izjednačenje. Ipak, imao je novu šansu Alkaraz i iskoristio ju je.

5:5 - Dve gem lopte za prvog igrača sveta. Prvu nije iskoristio, poslao je Španac loptu u aut. Drugu jeste i to servis vinerom.

5:4 - Fizički je pao Đoković, deset poena nakon brejka osvojio je Karlos Alkaraz, dva Đoković. Neobična situacija dogodila se pri rezultatu 30:15 za Karlosa Alkaraza. Usred poena automatizovani sistem za kontrolu auta signalizirao je da je lopta daleko u autu, iako je bila na sredini terena. Poen se ponovio, a dobio ga je Novak. Ispalo je da je greška "robota" bila dobra stvar, zaigrao je Nole znatno bolje i nakon sedam mminuta igre dobio gem.

