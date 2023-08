Velike reči Novaka o Alkarazu: Poredio ga s Nadalom i otkrio na šta je posebno ponosan

Najbolji teniser svih vremena došao je do 39. Masters titule u karijeri.

Novak Đoković je posle trijumfa nad Karlosom Alkarazom, u epskom meču finala Sinsinatija, rekao da je ponosan na svoju partiju i priznao je da se mučio fizički i da mu prilagođavanje nakon četiri noćnih utakmica nije palo lako na suncu po veoma toplom danu u finalu.

Nole je imao i reči hvale na račun rivala, koji ga je doveo do krajnjih granica, a ovaj meč uporedio je sa legendarnim finalem Australijan opena 2012. godine, kada su on i Nadal jedva stajali na nogama posle meča.

- Lud meč, rolerkoster od meča, ne verujem da sam igrao mnogo ovakvih mečeva u životu, mogu da ga uporedim sa mečom sa Nadalom u finalu Australijan opena 2012. Igralo se tri seta, ali skoro četiri sata smo igrali, faze meča, način na koji smo igrali, ja sam bolje počeo, pa sam se mnogo mučio fizički, on je to iskoristio. Kada je on odigrao loš gem i dao mi brejk, mislio sam ok, možda imam šansu. Verovao sam da mogu da pobedim, u trećem setu sam imao mnogo šansi možda i za dupli brejk, meč lopte na 5:3 su bile neverovatne. Te meč lopte najbolje pokazuju kakav je meč bio i jedan od najuzbudljivijih i najtežih mečeva koje sam imao u karijeri.

Još jednom je Alkaraza uporedio sa svojim najvećim rivalom, Rafaelom Nadalom.

- Ne iznenađuje me više, možda me je iznenadio na kraju prošle godine, način na koje osvaja velike mečeve. Kako igra hrabro u bitnim momentima, deluje tako iskusno i neverovatno se nosi sa pritiskom, iako ima 20 godina, to ne smemo da zaboravimo. To je impresivno. Svaki poen, osećaj koji imam na terenu, podseća me na mečeve sa Nadalom kada smo bili u najboljoj formi u karijeri. Svaki poen je bitka, osećate da nećete dobiti 5 besplatnih poena u meču, svaki udarac je bitan. Ako je sporije, onda je to još teže. Ovde lopta odskače visoko i brzo, ali mi smo našli način da igramo 4 sata tri seta. Možda sam mogao da igram agresivnije u nekim momentima, ali to ćemo analizirati, jedno je kada analizirate posle meča, a drugo kada ste na terenu i morate tada taktički da odigrate sjajan poen, naročito što znate da će on da trči sjajno.

Novak smatra da mečevi protiv Alkaraza koje ima čine dobro za tenis i navijače, koji mogu da uživaju u spektaklu koji pružaju na terenu.

- Svi mečevi koje smo igrali su bili dugi, prvi u Madridu završen je 7:5 u tajbrejku trećeg, ovde isto. I na Grend slemovima smo igrali 4 ili 5 setova, to je dobro za navijače, za nas, ako uživamo. Ali defintitivno je izazov za obojicu ako hoćemo velike titule.

Đoković se zahvalio i navijačima, koji su ga sjajno prihvatili u Americi i srdačno su navijali za njega.

- Navijači su bili sjajni cele nedelje. Bili su veoma ljubazni, podržavali su me cele nedelje, prihvatili su me raširenih ruku. Pun stadion, bilo je neverovatno. Nekoliko godina nisam bio u Americi, nisam znao kako ću biti prihvaćen, bila je ovo savršena nedelja u svakom smislu, veliko hvala svima njima.

Poseban aspetk bio je mentalni, a Novak je još jednom pokazao da mu tu nema ravnog.

- Nisam servirao kao cele nedelje, ali sam igrao četiri noćnih mečeva, a sada sam igrao u drugačijim uslovima pod suncem, bilo je mnogo toplo. Osećali ste se sporije, mislim da mi nije bio najbolji dana i zbog toga sam malo patio i to mi je učinilo život težim. Na meč lopti sam bio stegnut, odigrao sam možda i najsporiji drugi servis u karijeri, naravno kada se suočavate sa najtežm izazovom na jednom od najvećih turnira u svetu, ne možete uvek da se osetite slobodnim da uradite sve što poželite. Mentalno to utiče na vas, ali sam ponosan kako sam na kraju uspeo da se nosim sa tim i da pobedim - zaključio je Đoković.

