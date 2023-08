PROSTO IH JE NATERAO: Ovo je ATP uradio nakon što je Novak Đoković osvojio Sinsinati

Novak Đoković ne samo da je pobedio Karlosa Alkaraza u dramatičnom finalu Sinsinatija i rekordni 39. put osvojio masters titulu, već je "naterao" ATP da ga javno pohvali.

Kako i ne bi, imajući u vidu da je u antologijskom finalu s Alkarazom dodatno podigao neke lestvice kada se o teniskim rekordima radi.

Asocijacija teniskih profesionalaca, htela ili ne, mora da prizna da je Đoković najbolji. I to čovek koji je, nezadovoljan kakav tretman igrači imaju, rešio da sa kolegama napravi sopstvenu organizaciju, svojevrsni sindikat tenisera (PTPA), usled čega su odnosi između njega i ATP dodatno zahladneli.

Ali, uspeh u Sinsinatiju ipak je "naterao" krvonu tenisku organizaciju kada se o muškarcima radi, da iznese u javnost i neke podatke o Srbinu:

Recimo, pomenuta sjajna pobeda nad Špance bila je rekordna 249. Noletova nad nekim iz Top 10 ATP liste, a pritom je čak 16 trijumfa srpski as ostvario protiv rivala koji su u tom trenutku prvi na svetu.

Deset puta je naneo poraz Rafaelu Nadalu dok je on bio lider.

Triput Rodžeru Federeru.

Dvaput Alkarazu.

Jednom Endiju Mareju.

ATP je podsetio javnost i da je Đoković jedini ove sezone osvojio dve titule a da je pritom spasao meč loptu.

