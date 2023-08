Proslavljena teniserka stala u odbranu Đokovića: Postalo je popularno navijati protiv Novaka!

Nakon osvajanja Sinsinatija pokrenule su se ponovo brojne teme vezane za Novaka, a teniserka Džo Konta je imala svoj komentar.

Novak Đoković je 20. avgusta odigrao finalni meč sa Karlosom Alkarazom i tu je slavio, nakon naporne i duge borbe, rezultatom 2:1 u setovima. Na ovaj način je vratio Špancu za poraz na Vimbldonu.

Povodom toga, nekada četvrta teniserka sveta Džo Konta je imala da kaže nešto u odbranu najboljeg tenisera svih vremena.

- Uvek navijam za Novaka. Uvek navijam za favorite jer je njima mnogo teže. Oni moraju da dokazuju kvalitet, a ne autsajderi. Mnogo je teže nešto ostvariti i nastaviti da ostvaruješ iz dana u dan, baš kao što on radi.

Potom je objasnila zašto je Novaku daleko teže da se dopadne navijačima nego Federer i Nadal.

– Novaku je bilo najteže da se probije jer su Federer i Nadal već bili afirmisani šampioni kada je on iskočio. Osim toga imali su i veličanstveno rivalstvo i navijači su već bili podeljeni između njih dvojice. Zato je njemu bilo teško da dođe do priznanja. Takođe, smatram da ljudi vole da se pridruže navijanju protiv nekoga. Nekako je postalo moda da se bude protiv Novaka. Kada biste pitali ljude zašto nisu za Đokovića, mislim da ne bi znali da objasne. Ljudi su nekad protiv njega bez ikakvog razloga, a meni se dopada koliko je on emotivan kada ga podržavaju ili frustriran kada je drugačije.

Nekadašnja juniorska šampionka Vimbldona tvrdi da je Novakov rekord za sva vremena.

– Zaista ne vidim nikoga ko bi mogao da ponovi to što je on postigao. S druge strane, volela bih da nastavi da se razvija njegov rivalitet sa Alkarasom jer oni izvlače najbolje jedan iz drugog. Sigurna sam da će doći do 24 gren slem titule. Njegove brojke su lude, bez obzira kako gledate na njih. Čak je i činjenica da je došao u situaciju da se bori za 24. gren slem neverovatna. Više kao tema ne postoji rasprava ko je najbolji svih vremena.