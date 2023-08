ATP garantuje minimalnu zaradu za prvih 250 tenisera sa svetske rang liste

Udruženje teniskih profesionalaca (ATP) saopštilo je danas da će u sklopu novog trogodišnjeg programa za prvih 250 igrača sa ATP liste u singlu od 2024. garantovati minimalnu platu ukoliko zarada bude ispod postavljene granice.

U saopštenju se navodi da će trogodišnji probni period pod nazivom Osnovni program pokriti nedostatke za prvih 250 tenisera u singlu, ukoliko zarada padne ispod garantovanih pragova.

- Za 2024. godinu prag je postavljen na 300.000 dolara za prvih 100 igrača, za one od 101. do 175. mesta prag je 150.000 dolara, a za one od 176. do 250. mesta prag je 75.000 dolara. Ova garancija će ohrabriti igrače da planiraju svoje sezone, da se fokusiraju na svoju igru i da ulažu u svoje timove. Ovo uključuje pokrivanje troškova trenera i ličnih fizioterapeuta, kao i putovanja - ističe se u saopštenju ATP-a.

ATP će takođe podržati igrače koji se tokom jedne sezone zbog povreda takmiče na manje od devet ATP turnira i čelendžera.

- Ova garancija će osnažiti igrače da sa većom sigurnošću planiraju svoje sezone, koncentrišu se na svoju igru i ulažu u svoje timove - dodaje se u saopštenju.

Predsednik ATP-a Andrea Gaudenci izjavio je zadovoljan ovim programom.

- Ova inicijativa je potpuna promena u načinu na koji tenis pristupa finansijama igrača. Ona predstavlja našu posvećenost igračima i njihovim karijerama, negovanje okruženja u kome mogu da napreduju i uzdignu sport. To je takođe samo početak onoga što se nadamo da ćemo postići. Ambicija je da proširimo ovu inicijativu koja menja sport - rekao je Gaudenci.

ATP očekuje da će pružiti finansijsku podršku za 30 do 45 tenisera koji ispune kriterijume.

- Biti profesionalni teniseri znači i dobiti neverovatne nagrade, ali to je jedno izazovno putovanje, posebno za one koji počinju karijeru. Ovaj program nam pruža sigurnost i zaštitu od povreda. Sada možemo da se fokusiramo na našu igru - izjavio je bugarski teniser Grigor Dimitrov.