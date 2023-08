IDEALAN ŽREB: Đoković saznao rivale na US Openu!

Novak Đoković je saznao rivale za US open, pošto je u Njujorku održan žreb za poslednji Grend slem sezone.

Prvi rival mu je Aleksandar Miler, dok je u drugom Zapata Miraljes ili Kvin, u trećem može na Lasla Đerea, a u četvrtom na Ože Alijasima ili Serundola.

Za četvrtfinale su projektovani rivali Cicipas ili Fric, a u polufinalu Rune ili Rud, a za kraj i finale sa Karlosom Alkarazom.

