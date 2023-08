Upoznajte prvog Đokovićevog protivnika! Do titule došao preko Srbina, Alkaraz ga izbacio, a trenirao je i sa Federerom (FOTO)

Novak Đoković će u prvom kolu US opena igrati protiv Francuza Aleksandra Milera, određeno je žrebom u Njujorku. Do sada se nisu sastajali.

Ko je Miler, pročitajte u naednim redovima. Rođen je 1997. godine, a trenutno je na 85. mestu ATP liste. Nabolji plasman u karijeri bilo mu je 76. mesto i to ove godine. Profesionalac je postao 2014. godine, ali još nema ATP trofej. Međutim, ako računamo ITF i turnire na čelendžerima ima 17 trofeja, računajući i singl i dubl konkurenciju ima ih 17.

Zanimljivo je da je prvu titulu na Čelendžerima osvojio prošle godine, kada je u finalu u francuskom mestu Bloa pobedio našeg Nikolu Milojevića.

Prošle godine se probio među prvih 100, posle finala u Marakešu.

