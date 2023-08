ĐOKOVIĆ ILI NADAL? Španska teniserka je izabrala, odgovor je šokirao sve (VIDEO)

Njen odgovor je iznenadio sve. Naime, 46. na VTA listi je samo izgovorila Đoković. Mnogi se sigurno nisu nadali da će čuti ovakav odgovor, s obzirom na to da je iz iste zemlje kao i "bik sa Majorke".

Takođe, po njenoj reakciji se jasno moglo videti da je shvatila da se njen odgovor neće dopasti navijačima iz Španije.

Podsetimo, Badosa je do sada u karijeri osvojila tri titule, a prvu u Beogradu 2021. godine.

When Paula Badosa was asked to choose between Rafael Nadal & Novak Djokovic.



Badosa answered Djokovic 😊.#djokovic𓃵 #NoleFam #Djokovic @paulabadosa @DjokerNole pic.twitter.com/mZ5rSyPaTV