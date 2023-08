ANGELINA TOPIĆ U FINALU SVETSKOG PRVENSTVA: Nema treme - samo još malo da se zategnem za nedelju

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Budimpešti u skoku uvis, skokom od 192 centimetara.

"Kvalifikacije su prošle više nego dobre, samo još malo da se zategnem za nedelju i sve je spremno za moje prvo Svetsko prvenstvo, imala sam začkoljice na visini od 192 centimetra zbog te neke pauze, ali, sve je brzo rešeno i potvrdila sam formu, pa ću se boriti za što bolji plasman u nedelju", rekla je Topić i potom opisala šta se sve dešavalo tokom kvalifikacija:

"Realno gledano, na većini takmičenja krećem sa 180 centimetara, to nije standardna visina, ali sam odlučila da krenem sa njom, posle toga su visine imale malo veći razmak, ali sam navikla i na to, jer sam na većim takmičenjima imala priliku da skačem u Dijamantskoj ligi, kao i Evropskom prvenstvom prvenstvu, tako da… Konkurencija je jaka."

Mučila se na 1,92 i tek iz treće preskočila tu visinu. Prethodno je sva tri skoka odradila iz prve.

"S obzirom na to da ima mnogo faktora na to koji utiču na skok, bio je problem, trebalo je da produžim zalet, malo sam se bolje zagrejala, trčala sam brže i pravila sam veće korake, tako da je to to", smatra Topić.

Pred njom je finale u nedelju.

"Nema treme, jako mi je drago što sam dobila priliku da skačem na dosta velikih takmičenja, gde su i ove fantastične devojke, drago mi je što sam pored njih, ne samo da ih gledam na TV-u, nego i da se takmičim s njima. Imam priliku i da učim i da ih posmatram i nadam se da ću jednog dana i ja biti nekome uzor", dodaje Topić.

Dobila je vredne savete od oca Dragutina.

"Tu je dosta saveta, pred kvalifikacije uvek kaže da se borim, da ostanem motivisana iako su to „samo kvalifikacije“. Jako mi je drago što sam uspela da održim koncentraciju i motivaciju za takmičenje koje je jako rano, pa je tu isto bilo začkoljica da pokažem maksimum. U nedelju će biti finale oko 19 časova, tako da je to sve rešeno. Nadam se da ću se pokazati u najboljem svetlu", zaključila je Topić.

Finale skoka uvis na programu je u nedelju od 20 časova i 5 minuta.

