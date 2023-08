'ĐOKOVIĆ JE NAJVEĆI SVIH VREMENA': Danil Medvedev uputio neverovatne reči Novaku Đokoviću

Ruski teniser Danil Medvedev pred početak Ju-Es opena govorio je o Novaku Đokoviću kome je uputio veoma lepe reči.

On smatra da je Nole najbolji svih vremena, kao i da je srećan što može da ga namuči kad igraju.

- Pre nego što stane, lepo ga je videti kako igra na svakom turniru. Od, recimo, velike trojke, moja igra najbolje odgovara Novakovoj. On je i dalje verovatno najveći svih vremena. Sjajno je što mogu da ga namučim - rekao je Medvedev.

Našalo se Moskovljanin da će Đoković karijeru okončati kada bude imao 45 godina.

- Sjajno je što se vratio. Uvek sam govorio da želim da igra na svakom turniru, posebno čak i ako u ovom trenutku izgleda super mlad. Biće jedan momenat, ne znamo kada, 45 godina, 40 godina, on će prestati. Mislim da je to realnost. Mislim da neće imati više od 45 godina ili tako nešto.

