DANIL MEDVEDEV SE ŠALIO NA NOVAKOV RAČUN, A ONDA PORUČIO: Pričaće se ponovo o meni posle Ju Es Opena

Treći igrač ATP liste Danil Medvedev je naneo jedan od najbolnijih poraza u karijeri Novaku Đokoviću upravo u finalu Ju Es Opena u Njujorku pre dve godine, u momentu kada je naš as bio na korak do stupanja na vrh liste po broju osvojenih Grend Slem trofeja.

Dve godine kasnije, Novak je ostvario taj status na Slemu na kome je to bilo najmanje očekivano – i u okolnostima u kojima se iz turnira u turnir suočava sa novim izazivačima, gladnim svog "parčeta kolača" teniske istorije.

Ipak, Rus je jedan od Novakovih najdražih protivnika – sa kojim je održao uvodni trening na Artur Ešu – pa je zato bilo zanimljivo čuti šta on ima da kaže o rivalstvu sa Novakom.

"Super je što je ponovo u Njujorku. Redovno sam govorio da želim da ga vidim kako nastupa na svakom turniru, pogotovo sada kada proživljava drugu mladost. Naravno, neminovno je da u nekoj 40-toj, 45-toj odluči da "okači reket o klin" (smeh) ali o tome sada ne razmišlja. Ne verujem da će igrati posle 45-te, ali...” duhovit je Danil.

"I zato, pre nego što odluči da prekine sa tenisom, mislim da bi bilo sjajno videti ga na svakom turniru. Od "velike trojke" najmanje mi je odgovaralo da igram protiv Rodžera – a Novakova igra mi najviše odgovara – i iako je već verovatno "najveći svih vremena" srećan sam što uspevam da ga sporadično namučim mojom igrom. Tako sam ovde pre 2 godine odigrao jedan od svojih najboljih mečeva ikada – ako ne i najbolji, i želeo bih da to ponovim i sada, kako je već na drugoj strani žreba", nada se Medvedev.

Upitan da prokomentariše to što mnogi "pored njega živog" prognoziraju i priželjkuju finale Đoković – Alkaraz, Medevedev kaže:

"Iskreno mislim da je super što tenis danas predstavlja ovakav veličanstven rivalitet. Ovo je svakako sjajna priča, ali kada turnir počne – svi ćemo nastojati da pobedimo ovu dvojicu i sprečimo još jedno njihovo finale. Ovo me ne iritira – jer je to najčešće proizvod aktivnosti na društvenim mrežama – na kojima se sve ili precenjuje ili podcenjuje, i to su reči koje privlače najviše pažnje. U fudbalu – gde jedanaestorica igraju protiv jedanaestorice – moguće je kritikovati igrače čak i ako njihov tim pobedi. U tenisu smo jedan na jednog, imamo rang-listu, turneja traje 52 nedelje – i jedino ako ste doživeli povredu vaš renking neće odslikavati vaš trenutni nivo igre. Oni su sada broj 1 i 2, od mene ih deli 500 poena ili više – i normalno je da svi pričaju o njima. Sa druge strane, ja sam neprikosnoveno treći, ne osećam se loše – i imam sve motive da se trudim da ostvarim najviši plasman. Moraću da poradim više na svom servisu – jer je to glavno oružje na koje sam navikao da se oslanjam u neizvesnim delovima meča, a koje mi je malo nedostajalo u nedavnim nastupima. Cilj je da se o meni ponovo više priča posle Ju Es Opena – i nastojaću da tako bude", kaže on.

