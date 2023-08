VEŠTAČKA INTELIGENCIJA O ŠANSAMA NOVAKA NA JU ES OPENU: Jedna rečenica je svima zaparala uši!

Novak Đoković ima najlakši put do titule na Ju Es openu.

Složili se ili ne sa ovom prognozom, tek upravo ovako je Veštačka inteligencija AI procenila šanse Novaka Đokovića na predstojećem poslednjem grend slem turniru u sezoni.

According to the @IBM AI Draw Analysis, Novak Djokovic has the more favorable draw over Carlos Alcaraz.



Who do you think is going to make it back to a #USOpen final? ⬇️