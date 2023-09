NEVEROVATAN MEČ SPRSKIH TENISERA - Novak od 0:2 do POBEDE i osmine finala US Opena

Srpski teniseri Novak Đoković i Laslo Đere napravili su spektakl u 3. kolu US Opena! Spektakl koji je za Noleta u prva dva seta bio više drama, ali je na kraju uspeo da napravi veliki preokret i prođe u narednu rundu - 3:2 (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3)!

Imao je Đere dva seta viška, uzeo je po jedan brejk u oba seta i maksimalno je koristio situaciju o kojoj se Đoković nalazio, a to je totalno odsustvo sa terena. Na kraju, na njemu su proveli više od tri i po sata.

Sama činjenica da je Nole prvu set loptu imao tek posle dva sata i 10 minuta, kada je spasao tri brejk šanse rivala i uzeo treći set, jasno govori o tome koliko je drugi reket sveta morao da prolije znoja kako bi izbacio sunarodnika.

Dobacivao je Đoković svom boksu da je sve u redu, i to nekoliko puta, čak i kada je ubedljivo gubio. Posle dva seta otišao je u toalet i kada se vratio - bio je kao nov čovek. Brzo je poveo sa 5:0, uzeo taj treći set, te stao na pobednički kolosek i nije ispadao do kraja.

Mada, daleko od toga da je drama izostala. Pogotovo na startu četvrtog seta, kao i u petom kada je Đere imao brejk na Novakov servis za pobedu. Spasio je Laslo čak i meč loptu kasnije.

Bio je ovo njihov drugi međusobni susret, a i u onom prvom, na turniru u Beogradu prošle godine, igrali su neverovatan meč koji je završen rezultatom 2:1 u korist Noleta. Naredni Đokovićev rival na US Openu je Hrvat Borna Gojo, 105. igrač sveta.

Novak je lope otvorio meč i dozvilio je rivalu brejk na samom startu. Brejk koji je Laslu bio dovoljan na kraju, iako je već kod prva dva gema na svoj servis spašavao dve brejk lopte.

I on sam je u dva navrata još jednom mogao da oduzme servis rivalu, ali je na kraju iskoristio svoju prvu set loptu posole 55 minuta igre.

Preživeo je Nole brejk šansu Đerea u 3. gemu drugog seta. Međutim, u sedmom nije uspeo i Laslo je poveo sa 4:3 pred svoj servis. Njega je i čekao, jer se na Novakov naredni nije preterano ni trudio, da bi sa nulom uzeo drugi set.

Novakov odlazak u toalet na pauzu doneo je mnogo bolju igru u nastavku. Vrlo brzo je na semaforu stajalo 5:0 za drugiog reketa sveta, koji je zatim sa 6:1 dobio treći set i ostao u meču.

Činilo se da će Đere psihički polako početi da pada. Ali ne, on je izgledao sve jači. Iako je četvrti set otvorio gubitkom servisa pri vođstvo od 40:0.

Vratio je brejk već u narednom gemu, da bi opet ostao bez servisa. Zanimljivo, ta prva tri gema igrana su čak 27 minuta, a Đere je zabeležio jedan neverovatan poen.

Prekinuo je Đoković seriju brejkova nekako, poveo je sa 3:1, te se nekim čudom spasio u narednom gemu i došao do još jednog brejka. Tačnije, Đere ga je častio izbacivanjem loptice u aut prilikom zicera. Na kraju, Nole je još jednim brejkom zatvorio četvrti set - 6:1.

Kada je Đoković na startu petog seta poveo sa 2:0, svima je bilo jasno da će uslediti totalni preokret. Pogotovo što je Đere delovao iscrpljeno. Na kraju, Nole je nekako preživeo brejk loptu rivala na njegov servis za pobedu i igraće u osmini finala US Opena.

TOK MEČA

6:3 - Nole pobeđuje.

5:3 - Ne predaje se sjajni Đere.

5:2 - Novak je odlično servirao, na korak je od pobede.

4:1 - Siguran je Novak na svoj servis i polako juri ka trijumfu.

3:0 - Potvrdio je Nole brejk i ide ka pobedi.

2:0 - Gem za Đokvoića na startu petog seta, zatim i brejk. Lakše nego što se očekivalo.

IV SET:

6:1 - Uzeo je Đoković još jedan brejk i izjednačio je na 2:2 u setovima.

4:1 - Još jedan "maratonski" gem! Imao je Đere zicer da ga dobije, ali je bacio loptu u aut i dozvolio Novaku da dođe do noog brejka.

3:1 - Potvrdio je Novak brej, mada je opet morao težim putem.

2:1 - Opet brejk Đokovića, i to psole neverovatnog gema koji je predugo trajao. Zajedno ova tri - ukupno 27 minuta.

1:1 - Ekspresno se Đere vratio i ribrejkovao Đokovića.

V SET:1:0 - Gem za Đokovića na startu petog seta.

III SET

6:1 - SET ZA ĐOKOVIĆA! SMANJUJE NA 2:1! Ovakav odgovor se verovatno i očekivao od svih prisutnih na stadionu, ali i kraj malih ekrana. Moglo je i da se produži, jer smo videli tri vezane brejk lopte, ali ne... Novak je munjevito prepolovio prednost Đerea koji je prilično popustio i to nije onaj isti Laslo iz prve dve deonice. Videćemo koja je tendencija u narednom setu.

5:1 - Laci je preživeo ovaj udar zemljaka, nije se dao, iako je imao 0:30 na svom servisu. Nešto bolja razmena, nalik onima od ranije, te je ostao u ovoj priči.

5:0 - Izgleda da je u prva dva seta klackalica samo blago bila na strani Đerea, ali se naglo prebacila na drugu stranu i sada se više i ne dovodi u pitanje kome će pripasti ova deonica.

4:0 - PONOVO ODUZIMA SERVIS NOVAK! Koliko samo grešaka Lasla koji je, bukvalno odjednom, potonuo za tri stepena ispod svoje ranije igre. Đoković već polako piše recept za njegov servis, ulazi u ritern jako dobro i to se sada jasno vidi. Blizu je da smanji na 2:1 u setovima.

3:0 - Potvrđuje Nole stečeno u prošlom gemu. Đere sada vidno pojačava greške i to se odražava i na rezultat.

2:0 - BREJK ĐOKOVIĆ! Kakvo olakšanje za Novaka... Vagao je gem, morao je da odigra nekoliko neverovatnih razmena i da u bitnom momentu natera Lacija na grešku. Publika je nakon tog momenta skočila na noge, a i sam Đoković je sa podignutim rukama stegnutih u pesnice proslavio prvi brejk na meču!

1:0 - Minimalno bolja igra Novaka u odnosu na pređašnje izdanje i minimalno slabija igra Đerea nego do sada. To je upravo rezultovalo vođstvom bolje rangiranog srpskog tenisera u trećem setu.

II SET

4:6 - SET ZA ĐEREA! SADA VEĆ OPASNO NOVAKU GORI POD NOGAMA! Teško ko da je očekivao ovakav razvoj događaja. Sve čisto je Laslo odradio, imao sedam vinera više od Đokovića, dve neiznuđene greške manje i taman za toliko bio bolji od njega. Jednostavno, ovo nije Novak na kojeg smo navikli, ne čita servis Lasla i ne uspeva da prevagne u razmenama. Sada mora da ide u totalni preokret da bi ostao na turniru!

4:5 - Zatišje pred buru... Novak nije uzeo samo onaj poen u kojem je odservirao duplu servis grešku. A, sada... Sada će Đere imati još jednom priliku da zatvori set. Ovo bi bilo više od iznenađenja!

3:5 - Nema šta, Đere igra svoju igru i ne greši. "Crta" po terenu i sada je sa samo jednim izgubljenim poenom na samo gem od drugog seta!

3:4 - BREJK ĐERE! PA, ŠTA SE DOGAĐA? Novak je dozvolio Laslu čak tri vezane brejk lopte. Jednu je spasao servisom, ali na drugoj je dobio jednu munjevitu bekhend paralelu koja je pečatirala dosadašnje loše izdanje. Jeste 15-15 u neiznuđenim greškama, ali svaku veću razmenu je Đere bio prisebniji i sada je u ogromnoj prednosti.

3:3 - Ono što je sigurno: Novakov ritern uopšte ne radi. Najubojitije oružje je skroz zatajilo i Đere bez problema osvaja još jedan gem po kratkom postupku uz jedan izgubljen poen. Još jedan egal u ovom setu.

3:2 - Na kraju ovog gema je Đoković prvi put pošteno opustio ruku na ovom meču. Sprečio je komplikacije, uzeo nešto lakše gem i ponovo poveo. Traženje je i dalje u toku.

2:2 - Da nije jedan prelaki smeč izbacio iznad osnovne linije, Đere bi i ovaj gem dobio sa nulom. Nema Nole trenutno rešenja za zemljaka i moraće hitno da ga nađe, jer trend poena i razmena nije dobar po njega.

One thing @andyroddick says correct!!

Novak Djokovic first take out your legs then takes your soul!!

Man He is is literally making Djere crawl on the court!!

Idemooooo Nole!@usopen pic.twitter.com/BxUHq4XGBz — Vishal ♥️ (@Fans4AlexZverev) 02. септембар 2023.

2:1 - Đoković se borio sa brejk loptom i izborio se sa tri dobra servisa. Jedino, kao što je to činio i u prvom setu, pokušava instant rešenjima da sebe održi rezultatski, jer razmene sa Đereom mu za sada ne idu. Iako se očekivala neka promena u Novakovoj igri, do nje još uvek nije došlo, a i za sada se ne vide. Sa druge strane, Laslo je u istom ritmu, preti i stvara.

1:1 - Nastavlja Đere tamo gde je stao ili odgovara Đokoviću istom merom. I on uzima lak gem sa nulom.

1:0 - Manje od minut i po je bilo potrebno Novaku da osvoji prvi gem. Definitivno je determinisan da popravi trenutno stanje, a to je započeo sa četiri vezana poena.

I SET

4:6 - SET ZA ĐEREA! IZNENAĐENJE! Ponovo je morao Laslo da se izbori za svaki poen, a odigra udarac više. Od 30:30 je ostao skoncentrisan, te na 40:30 izgradio priču i poentirao sa kratkom bekhend dijagonalom tako da Novak ne može da je dohvati.

4:5 - Lakši deo posla je i na laši način učinjen. Đoković je sa četiri vezana poena prišao na gem zaostatka, ali će Laslo sada servirati za set.

3:5 - Ni krajnji fizički napori, ni tri proklizivanja nisu Novaku pomogla da dođe do brejk lopte ili djusa. Đere je na 40:30 otišao na mrežu i smečom završio gem. Fali mu još jedan da kompletira set! Novaku ostaje sve manje prostora da spase ovu deonicu.

3:4 - Nije Nole u ritmu i pribegava instant rešenjima. Imao je 0:30 i morao je da se vadi iz neugodne situacije servisima. Otvarao je dva puta levi deo terena i pogađao, ali se i pored toga došlo do djusa, a onda i do brejk lopte Đere usred veoma neobične greške na mreži Đokovića. Ipak, je okrenuo situaciju u svoju korist, makar u ovom gemu.

2:4 - Jaki, precizni udarci Đerea dovode ga na dva gema od prvog seta. Novak i kada ima priliku da nešto više uradi, za sada mu nišanske sprave to ne dopuštaju. Previše grešaka od strane Đokovića.

2:3 - Da je Laci otišao na 4:1, kao što je imao priliku za to, verovatno bi Novak imao znantno manje šanse da se uključi rezultatski u prvi servis. Ipak, spasila su ga tri sjajna servisa koja su mu indirektno donela tri poena. Nastavlja se potera Đokovića za kolegom iz reprezentacije Srbije.

1:3 - Ponovo je Đere morao da spasava brejk loptu. Dva djusa su gurala u njegovu stranu zbog dve Đokovićeve neiznuđene greške, a isti razlog je presudio i za kraj gema. Ne da Laslo, za sada, svoju prednost.

Laslo Djere hits the SHOT OF THE TOURNAMENT against Novak Djokovic at US Open.



Backhand flick slap shot down the line winner.



To hit this is almost impossible.



To hit this shot against a goat?



Tennis from the heavens.



pic.twitter.com/oAFY0r3oCA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 02. септембар 2023.

1:2 - Četiri brza servisa i tri servis vinera uz viner bekhend dijagonalom. Ovo je bilo potrebno Novaku, da lako smanji vođstvo zemljaka.

0:2 - Verovatno su svi već videli ribrejk, ali se nije desio. Đere je sačuvao dve brejk lopte, prvo sa prolazom na mreži, a onda i dobrim servisom, te je zatvorio još jedan gem. Potvrda je stigla i Đoković će morati da traži drugu priliku.

0:1 - BREJK ĐERE! Otvorio je Novak duplom servis greškom meč, a onda je Laslo dodatno zakuvao sjajnom forhend paralelom za 30:30. Stiglo se i do djusa, a onda i do brejk lopte za Lacija. Dva veoma duga relija su nam pokazala u kojem smeru će ovaj meč da ide i koji ćemo tempo gledati. Stigao je i brejk nakon neiznuđene lopte i imamo iznenađujući početak meča.

PRE MEČA

Novak je u prva dva kola briljirao, te savladao prvo Aleksandra Milera sa 3:0, a onda i Bernabea Zapatu Miraljesa istim rezultatom. Sve je to uvezao sa titulom u Sinsinatiju gde je u finalu porazio i Karlosa Alkaraza, tako da na američkoj turneji šalje jasnu poruku po šta je došao.

Some Novak Djokovic fans are dressed as goats for his match at the US Open.



Yes. You read that correctly.



Full blown GOATS. 🐐



They look like a good time. 😂



pic.twitter.com/VTMCqESzxe — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 02. септембар 2023.

Sa druge strane, Laslo nije baš bio najbolji u Sinsinatiju, dok je to malo bolje izgledalo u Vinston Sejlemu. Ipak, pojavio se na US Open i pokazao neverovatnu stabilnost u igri protiv Brendona Nakašime i Iga Gastona koje je dobio bez izgubljenog seta priključno ubedljivo.