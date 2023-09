ONO ŠTO JE ĐOKOVIĆ URADIO NISMO VIDELI 12 GODINA! Đere, ne očajavaj, ni Federer nije bolje prošao protiv Novaka! (FOTO)

Laslo Đere je pružio neverovatan otpor Novaku Đokoviću u trećem kolu US opena.

Odigrao je fantastično u prva dva kola i lako stigao do srpskog derbija, a onda je u istom imao dva seta prednosti.

Đoković je potom pokazao da može da bude neuništiv i osvojio je naredna tri seta.

Ipak, Đere nema razloga da očajava zbog propuštene prilike. Ovakve stvari dešavale su se i drugima.

Đoković je osam puta u karijeri pobedio nakon zaostatka od dva seta, a tek drugi put je to učinio na poslednjem grend slemu u sezoni. Novak je tri puta osvajao US open, a prvi put 2011. godine.

He did it again. pic.twitter.com/qfNpSyA2yo