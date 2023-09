STAKLENA BOCA I U NJOJ PILULA: Svi bruje o misterioznoj CRVENOJ TABLETI koju je uzeo Alkaraz - već su krenule teorije zavere

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u osminu finala US Opena, pošto je pobedio Britanca Danijela Evansa sa 3:1, ali nije samo pobeda ono o čemu se priča posle meča.

Veliku pažnju privukao je momenat kada je iz lože španskog tenisera stigla staklena boca u kojoj je bila pilula.

Taj trenutak se šeruje na društvenim mrežama i svi se pitaju šta je to Karlitos konzumirao, a posebno se ističe činjenica da se niko nije bavio ovim onoliko koliko bi se bavio da je to isto učinio Novak.

this video of carlos taking pills from his team is so funny to me because imagine the meltdown and the conspiracy theories if it was novak😭 pic.twitter.com/Q0UR9mUHQC