Drama na US Openu: Zverev prekinuo meč, navijač zbog Hitlera izbačen sa tribina

Neko iz publike uzviknuo najpoznatiju Hitlerovu frazu u istoriji.



Duel osmine finala US Opena između Aleksandera Zvereva i Janika Sinera prekinut je u četvrtom setu, jer se nemački teniser žalio na povike sa tribina koje imaju veze sa Adolfom Hitlerom!

Pri rezultatu 2:2, Zverev je prekinuo gemi i prišao sudiji, te rekao da je neko iz publike uzviknuo "najpoznatiju Hitlerovu frazu u istoriji."



To je i sudiju istovremeno izbacilo iz takta, okrenuo se ka publici i povikao: "Ko je to rekao? Ko je to rekao? Podigni ruku. Ko je to rekao?"

Nakon što se gem završio, obezbeđenje je pronašlo navijača koji je uzvikivao nacističku parolu i izbacio ga napolje, dok je ostala publika skandirala zbog toga.

U nastavku pogledajte i video snimke:

Pri rezultatu 2:2, Zverev je prekinuo gemi i prišao sudiji, te rekao da je neko iz publike uzviknuo "najpoznatiju Hitlerovu frazu u istoriji."



To je i sudiju istovremeno izbacilo iz takta, okrenuo se ka publici i povikao: "Ko je to rekao? Ko je to rekao? Podigni ruku. Ko je to rekao?"

Nakon što se gem završio, obezbeđenje je pronašlo navijača koji je uzvikivao nacističku parolu i izbacio ga napolje, dok je ostala publika skandirala zbog toga.

U nastavku pogledajte i video snimke:

Video of Zverev telling the umpire someone in the crowd shouted the “most famous Hitler phrase in history” in match vs. Sinner #USOpen pic.twitter.com/XlWw7ktqjP — Lawrence (@dutyfreechamp) 05. септембар 2023.

The fan who Zverev claimed uttered a phrase about Hitler has been removed. @bgtennisnation helped identify him pic.twitter.com/fgBN7mu4tG — Kenny Ducey (@KennyDucey) 05. септембар 2023.

Security was looking for a fan who yelled during the Jannik Sinner & Alexander Zverev match.



Zverev said he yelled "the most famous Hitler phrase.”



Security looked for the person for at least 10 minutes.



They escorted a fan out & the crowd cheered as they left. pic.twitter.com/QDClUPqPwu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 05. септембар 2023.

Autor: