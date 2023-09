ODAVNO GA NISMO VIDELI OVAKO BESNOG! Novak Đoković isterao navijača sa sa meča: 'DA LI SI NORMALAN?!' Evo šta je svemu prethodilo (VIDEO)

Novak Đoković je savladao Tejlora Frica u četvrtfinalu Ju Es opena sa 3:0 (6:1, 6:4, 6:4) i tako izborio 47. polufinale na grend slem turnirima.



Novak je možda mogao i koji minut ranije da završi meč, da nije bilo neodgovornost srpskog navijača.

U gemu u kome je servirao da potvrdi brejk, jedan srpski navijač je počeo da se raduje dok su teniseri igrali poen.

Đokovića je to toliko iznerviralo da mu je dobacio: "Da li si normalan? Izađi napolje", pokazao mu je rukom.



Navijač, svestan da je pogrešio, izašao je van stadiona.

Taylor Fritz earns a break of serve 👀



This third set is TIGHT. pic.twitter.com/Ln7xJJaSSy