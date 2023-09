KIRJOS NE DA NA SVOG PRIJATELJA! Novaka ŽESTOKO PROVOCIRALI, pa se GORKO POKAJALI: Kakvo IDIOTSKO pitanje

Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena pošto je u tri seta bio bolji od devetog tenisera, Amerikanca Tejlora Frica (6:1, 6:4, 6:4).

Naredni Noletov protivnik biće još jedan domaći igrač, Ben Šelton, te se očekuje da Đoković stigne do još jednog finala.

Po završetku meča protiv Frica Đoković je dobio jedno provokativno pitanje na konferenciji za medije.

- Posle nekih vaših pobeda na slem turnirima u prošlosti, zahvaljivali ste se svom timu što vas je trpeo nekoliko nedelja jer možete biti teški. Pitao sam se da li možete samo detaljnije da objasnite? - upitao je Ričard Osoborn, a Novak je pokušao da, uz osmeh na licu, kratko odgovori:

- Ko nije težak...

Novak goes to do press after making the Semi-finals at the #USOpen and the first question he is asked is "why do you give your team a hard time"?! Inane question asked by an official US Open reporter (Richard Osborn) See the beautiful, evocative answer from Djokovic. pic.twitter.com/Px2m5L8Fzm