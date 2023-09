Đoković i Šelton igraju prvi set polufinala US Opena

Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras od 21.15 čas igra polufinale US Opena protiv Amerikanca Bena Šeltona!

ĐOKOVIĆ - ŠELTON 2:1

Uživo:

5:2 - Potvrdio je Novak brejk, i to s nulom.

4:2 - BREJK ĐOKOVIĆA! Svoju prvu priliku da uzme servis rivalu je iskoristio. Kao i greške Šeltona.

3:2 - Obojica čuvaju svoj servis i ne daju rivalu da dođe do prilike za brejk. Inače, vredi pomenuti da je Nole ušao u istoriju US Opena.

2:1 - Nema brejka, Novak je s nulom uzeo gem.

1:1 - Moćno je Šelton serviraoi i lako je došao do izjednačenja.

1:0 - Uzeo je Nole prvi gem na meču, mada je šelton pokazao da ima sjajan forhend.

21.19 - Zvanično, igra se pod zatvorenim krovom!

21.15 - Počinje meč! Novak je po izlasku na teren dobio tri puta veće ovacije od domaćeg tenisera.

