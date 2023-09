Đoković u finalu US Opena

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u svoje 10. finale US Opena, pošto je u polufinalu bio bolji od Amerikanca Bena Šeltona - 6:3, 6:2, 7:6 (7:4)l

Novak i Ben se nikada do sada nisu sastali, sam izlazak na teren doneo je Srbinu ulazak u istoriju US Opena, da bi posle dva i po sata igre dominantno, uz, doduše, neočekivane trzavice u trećem setu, došao do 31. uzastopnog trijumfa protiv nekog američkog igrača. Zanimljivo, poslednji put je izgubio od Sema Kverija 2016. na Vimbldonu.

Trijumfom protiv Šeltona, Nole je treći put u karijeri uspeo da u jednoj godini uđe u sva četiti finala Grend slemova. Podsetimo, to mu je pošto za rukom 2015. i 2021. godine, a ukoliko dobije i finale, osim 24. GS trofeja, po četvrti put će u sezoni uzeti najmanje tri najveće titule (2011, 2015, 2021.).

A to finale će igrati u nedelju veče protiv boljeg iz duela Karlos Alkaraz - Danil Medvedev. Finale koje će biti kruna sjajnog sportskog dana kada je u pitanju srpski sport. Najpre će košarkaši u 14.30 igrati finale Mundobasketa, zatim odbojkaši osminu finala EP, pa fudbaleri Srbije protiv Litvanije važan kvalifikacioni meč. Za kraj - spektakl i tenis!

Tenis koji je Đoković maestralno igrao u Njujorku i protiv Šeltona je imao vođstvo u sertovima već posle 35 minuta. Prvu brejk loptu uopšte videli su u 6. gemu, Nole je uzeo servis rivalu i poveo sa 4:2, zatim potvrdio brejk i umalo nije uzeo novi.



6:6 - Brejk Šeltona. Neverovatno, igraće se taj-brejk.

6:5 - Brejk Đokvića.

5:5 - Preživeo je Novak nekako Šeltona.

4:5 - Šelton prvi put u setu vodi. I to zahvaljujući servisima.

4:4 - Brejk Šeltona! Iskoristio je greške Đokovića i vratio se u meč.

4:3 - Umalo Šelton od gotovog nije napravio veresiju. Uzeo je nekako gem.

4:2 - Imao je Novak brejk šansu, ali je Šelton vezao tri sjajna servisa i ostao u igri. Ipak, i Nole je bio savršen na svoj servis.

3:1 - Preznojio je Šelton Đokovića, uspeo je da izjednači, smenjivali su se urlici obojice tenisera, da bi Nole konačno "slomio" rivala i uzeo gem!

2:1 - Upisao se Šelton na semafor.

2:0 - Potvrdio je Nole brejk, uz samo jedan izgubljen poen.

1:0 - Brejk Novaka na startu trećeg seta.

II set:

6:2 - Ide Novak i do drugog seta! Nezaustavljiv je, a čini se da igra sa "pola gasa."

5:2 - Još jedan brejk Đokovića, ovoga puta je sjajan bio na mreži.

4:2 - Bravo! Potvrdio je Đoković brejk.

3:2 - Brejk Đokovića. Rizikovao je Šelton, nije mu se isplatilo.

2:2 - S nulom je Šelton uzeo gem, ali je Đoković izjednačio.

1:1 - Izjednačio je Nole brzo rezultat u gemovima.

0:1 - Preživeo je Šelton nekako ovaj brejk i sačuvao je servis.

I set:

6:3 - Đoković uzima prvi set, mada je rival imao brejk šansu (40:30).

5:3 - Umalo još jedan brejk za Đokovića. Imao je četiri set lopte, ali je Šelton servisom uspeo da preživi.

5:2 - Potvrdio je Novak brejk, i to s nulom.

4:2 - BREJK ĐOKOVIĆA! Svoju prvu priliku da uzme servis rivalu je iskoristio. Kao i greške Šeltona.

3:2 - Obojica čuvaju svoj servis i ne daju rivalu da dođe do prilike za brejk. Inače, vredi pomenuti da je Nole ušao u istoriju US Opena.

2:1 - Nema brejka, Novak je s nulom uzeo gem.

1:1 - Moćno je Šelton serviraoi i lako je došao do izjednačenja.

1:0 - Uzeo je Nole prvi gem na meču, mada je šelton pokazao da ima sjajan forhend.

21.19 - Zvanično, igra se pod zatvorenim krovom!

21.15 - Počinje meč! Novak je po izlasku na teren dobio tri puta veće ovacije od domaćeg tenisera.

21.00 -Meč je pomeren za 10-15 minuta, postoji mogućnost da se igra pod zatvorenim krovom. To znači da će Nole prvi put igrati u ovakvim uslovima.

20.30 - Srpski navijači u velikom broju pristižu na Artur Eš stadion. Nema sumnje da će i Novak imati podršku sa tribina.

