POTPUNI KRAH ALKARAZA! NEĆE MU BITI DOBRO KADA POGLEDA ATP LISTU: Pre dolaska u Njujork imao 20 bodova više! Biće daleko od Novaka

Srpski teniser Novak Đoković u nedelju od 22 časa sastaje se sa ruskim teniserom Danilom Medvedevom u finalu US Opena.

Ishod meča mogao bi da donese drastične promene na svetskoj ATP listi za našeg tenisera.

Karlos Alkaraz neće odbraniti titulu nakon što je izgubio meč protiv Medvedeva u četiri seta. Nakon duge i teške borbe, Španac je ostao tako ne samo bez finala, nego i bez 1.280 bodova, a kako je njegova prednost u odnosu na Đokovića pre turnira iznosila samo 20 bodova, još od prvog kola je bilo jasno da će od idućeg ponedeljka pasti na drugo mesto ATP liste.

Đoković je ulaskom u finale obezbedio najmanje novih 1.200 bodova, a eventualnom pobedom došao bi do maksimalnih 2.000 bodova. U slučaju poraza u finalu, srpski teniser bi bežao Alkarazu 2.460 bodova, a ukoliko bi Novak obezbedio 24. grend slem titulu, tada bi razlika između njega i Alkaraza skočila na vrtoglavnih 3.260 bodova.

Danil Medvedev ostaje treći reket sveta, međutim i on ima veliki motiv za pobedu. Medvedev je već jednom slavio u Njujorku 2021. godine i to kada je došao do do sada jedine grend slem titule protiv najboljeg srpskog tenisera rezultatom 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).

Borba je trajala nešto više od dva sata i Novak je na tom susretu bio potpuno isrcpljen, pošto ga je savladao pritisak da mora da dođe do kalendarskog slema.