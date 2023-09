'MEDVEDEV NI SAM TO NIJE OČEKIVAO' Novak Đoković otvoreno nakon duela Rusa i Alkaraza

Srpski teniser Novak Đoković oglasio se prvi put nakon duela Danila Medvedeva i Karlosa Alkaraza u kojem je ruski teniser savladao branioca titule i tako zakazao finale sa drugim igračem planete.

Dobro je Alkaraz otvorio meč, dobio prvi set rezultatom 7:6, ali su kola potom krenula nizbrdo, rus je dobio naredna tri 6:1, 3:6, 6:3.

Medvedev će protiv Novaka Đokovića igrati u finalu, biće to repriza njihovog susreta iz 2021. godine.

- To se dešava kada igraš sa Medvedevim. On je igrač koji je možda malo zapostavljen ove godine zbog mojih mečeva sa Alkarazom koje smo igrali poslednjih par grend slemova. On je osvojio pregršt turnira i igrao je na izuzetno visokom nivou, osvojio je masters na šljaci. To ni sam nije očekivao, toliko napreduje, čovek je specijalista za beton. Poznajem njegovu igru jako dobro, trenirali smo i ovde pre turnira, pobedio me je pre dve godine, znam kako voli da igra na ovoj podlozi, on je jedan od najkonzistentnijih igrača ovde u poslednjih pet godina - kazao je Novak.

On je podsetio da Danilu prija Njujork.

- Igrao je finale 2019, 2020. polufinale, pa je osvojio 2021, stalno je tu u u završnici turnira, očigledno da mu nešto jako odgovara ovde. On i Alkaraz se razlikuju u kontekstu što Medvedev kao oružje ima servis, izuzetno precizan i jak servis, brz i jak u pokretu, na svoje servis gemove voli da igra brzo i da forsira igrača, da stalno bude u ritmu. Brzo sve prolazi, bitno je ako igram protiv njega da postavim svoj ritam i svoj tempo, znam šta mi je činiti. Znam šta da uradim - zaključio je Đoković.

Srbin i Rus će u nedelju oko 22 časova po srednjoevropskom vremenu igrati za titulu šampiona na poslednjem Grend slema u sezoni.

Autor: