ĐOKOVIĆ POKORIO AMERIKU! Novak posle tri sata borbe pobedio Medvedeva u finalu JU ES opena, pa OBEZBEDIO SEBI PRVO MESTO NA ATP LISTI!

Pokazao kako se bori!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je 24. grend slem titulu u karijeri.

Đoković je u spektakularnom finalu Ju Es opena savladao Rusa Danila Medvedeva sa 3:0, po setovima 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Meč, koji je igran na stadionu "Artur Eš" pod zatvorenim krovom, trajao je tri sata i 16 minuta.

Bila je ovo repriza finala iz 2021. godine, kada je Medvedev zaustavio Đokovića na poslednjoj stepenici da osvoji zlatni slem, odnosno sva četiri grend slem turnira u sezoni. Novak je prethodno uzeo Australijan open, Rolan Garos i Vimbldon, ali je zastao u Njujorku.

Đokoviću je ovo bilo deseto finale Ju Es opena i četvrta titula u Njujorku. Ujedno je postao i najstariji pobednik jednog grend slema u Open eri.

Sa 24 grend slem titule odvojio se od Rafaela Nadala koji ima dve titule manje, a ujedno se izjednačio sa Margaret Kort, koja je sa 24 titule bila neprikosnovena u generalnom nizu.

Đoković je već u drugom gemu napravio brejk. I to sa nulom. Srpski as nije dopustio Rusu brejk prilike u prvom setu, pa je posle 48 minuta igre priveo ovaj deo igre kraju.

Sve ono što se dešavalo u prvom setu nagoveštavalo je samo još veću dramu u nastavku. U drugom setu nije bilo brejka, pa smo ušli u taj-brejk, i to posle dva sata i 20 minuta igre od početka meča. Posle 104 minuta igre drugi set je rešen u korist Đokovića. Novak je taj-brejk dobio sa 7:5, posle preokreta, pošto je Medvedev prvi imao mini-brejk prednosti.

Videlo se na startu trećeg seta da je Medvedev prilično nervozan. To je Novak iskoristio i u četvrtom gemu napravio brejk za vođstvo 3:1. Međutim, trenutak opuštanja koštao je Novaka ribrejka. Rus je smanjio na 3:2 posle tačno tri sata igre. Ali ni tu nije bio kraj. Novak je u narednom gemu ponovo napravio brejk i poveo sa 4:2.

Novak će od ponedeljka biti ponovo broj 1 na ATP listi i ući će u 390. nedelju na vrhu liste, po čemu je apsolutni rekorder.

Đoković je ujedno zaradio 3 miliona dolara.

NOVAK ĐOKOVIĆ - DANIL MEDVEDEV 0:0

TOK MEČA

2. SET

3:3 - Đoković dobija gem sa nulom. Upisao je dva vinera i jedan as servis. Sva četiri prva servisa su ušla kako treba.

2:3 - Medvedev je ušao u seriju servisa i dobio novi gem.

2:2 - Sjajan gem za Đokovića.

1:2 - Šteta, Novak je stigao na 40:40, ali nije mogao do brejk prilike.

1:1 - Novak često izlazi na mrežu, i za sada je sjajan u tome. Osvojio je sedam od osam mogućih poena.

0:1 - Medvedev je iskoristio treću gem loptu za startnu prednost u drugom setu.

